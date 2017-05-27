孫瑜：我想為團隊拿分的 還是關鍵分上出現失誤北京新浪網 (2017-05-27 20:53)
孫瑜
0比2負於山口茜，來到混合採訪區的孫瑜臉上看得出有些失落，她說自己儘力了，「（壓力）沒有想很多，我想為團隊去拿分的，但我在過程中做得不是很好。」
在分析自己落敗的原因時，孫瑜說道：「我感覺其實第一局咬得挺相持的，老是在追上幾分后又被拉開兩分，我覺得自己在關鍵時刻有點可惜，打得有點著急。我覺得兩局的開局自己打得都還可以，但打到後面在關鍵分出現了失誤，連續丟分。自己今天還是盡全力了，但我的失誤還是多了一點。」
此前，雙方五次交手，孫瑜的戰績是3勝2負。本場比賽，在孫瑜看來，山口茜發揮得不錯，「她的速度比較快，打得比較有針對性，比較堅定。」從整場比賽的過程來看，山口茜在場上優勢較為明顯，孫瑜何時感到這場比賽自己要想勝出有困難呢？對此，孫瑜坦言：「我一直沒想過，我沒想過難不難，我沒想過結果會怎麼樣。」
在女單比賽結束后，女雙比賽的結果就將決定哪一支隊伍將晉級決賽。孫瑜說自己會為陳清晨/賈一凡加油，「我希望結局是我們想要的。」
（董正翔 發自黃金海岸）
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