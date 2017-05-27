文/李光鬥

柯潔者，浙江麗水人，天朝棋手，幼異稟賦，擅棋。五歲隨父進京都學藝，師從聶衛平，自此苦練棋技。幼學之年縱橫全國，榮為圍棋狀元，未及弱冠之年既獲世界三冠王之殊榮，名重中外。

天朝丙申年，棋界現天外異者，名為阿爾法狗，約戰人類，高句麗棋王李世石與之激戰，未敵，舉世嘩然，懼之。柯潔蔑之，曰：「縱阿爾法狗勝李，亦難勝吾矣。」歲末，神秘棋者Master與柯潔三局對戰，均敗之，柯潔因病入院，網友惋惜。何路英雄，竟使至此？曰：阿爾法狗之升級版也。

丁酉年乙巳月，柯潔重整旗鼓，再戰阿爾法狗於天朝江南省烏鎮。戰前，發文曰：「余知日後人工智慧必為天下之冠。然其終為冰冷機器，未能感知其於圍棋之熱愛。其熱情蓋因CPU發熱也。吾絕不退。」然三局三敗，驕子落淚，愈證人工智慧之神力。

天朝首富之子王某嘲之：其時之倨傲現於何方？網友怒，群起而攻之：柯潔雖敗，亦為舉世之冠，汝狂皆拜家財所賜也，孰高孰低？

太史公曰：嗚呼，蓋人工智慧之力日盛，引世之賢才為之悵然。機器擅樂、擅文、擅工，則人類何所往耶？今日為我所用，或明日天下人皆為其奴？

嗟夫！勝柯潔尚不足懼，因機器無感無欲；若他年智能機器可悔棋、掀桌，並怒懟人類，則世界危矣！

本文作者李光鬥：中國品牌第一人、中央電視台品牌顧問、著名品牌戰略專家、品牌競爭力學派創始人、中國電子商務協會互聯網金融委員會首席顧問、華盛智業？李光鬥品牌營銷機構創始人。