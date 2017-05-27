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來澳洲這麼久，被國內朋友問過最多的問題就是，「澳洲是一個生活水平、幸福指數很高的國度吧？」 是的! 這是一個非常「富足」的地方，它的富足不僅體現在物質生活上，還體現在精神文化里。

在澳洲，免費能做的事情很多，即使在悉尼CBD這種寸土寸金的地方，也隱藏著許多免費的好地方，我們能感受到從細節和文化中透露出的富足。

原來澳洲的富足都藏在這些地方

State Library of New South Wales

位於悉尼Macquarie St.和Shakespeare Pl.之夾角的新南威爾士州立圖書館於1826年開幕，對面就是到悉尼皇家植物園。這是一座充滿歷史價值的美麗建築物大樓，黃色砂岩結構，有醒目的State Library NSW標識，右側一座戎裝雕像（第八任州長）。圖書館在皇家植物公園入口處還陳放著舊世界地圖。

整個圖書館分兩部分，新館以現代化簡潔大氣的設計為主，老館跟維州圖書館一樣建的跟宮殿似的，兩座主館天橋連接。館內甚為宏大，三層樓高的大書架，古色古香的柚木桌椅，巨型彩繪玻璃，透光屋頂，彷彿讓人置身於哈利波特的霍格沃茨魔法學校。

這裏更像個文化中心而不是一個傳統的圖書館，是一個可以免費進來靜品書香的好地方，也是一個適合文青拍照的好地方。

每天開放時間上午9點到下午5點。

地址：Macquarie St, Sydney NSW 2000

更多信息請參閱：http://www.sl.nsw.gov.au/

總督府（Government House）

總督府位於悉尼的地標性建築悉尼歌劇院與皇家植物園之間，是澳洲的第一個總督府。1816年時澳洲總督打算建新總督府直到1845年建成。1901年澳大利亞獨立，澳洲總督就很少再使用這個官邸了。此後州政府收回這座城堡作為新南威爾士州總督官邸，也稱為總督府，不過是新南威爾士州總督府。直到1996年總督辦公室從這裏搬出后，就開始對外開放，現已成為悉尼重要的旅遊景點之一。

來到這裏你可以跟隨免費的導遊參觀總督府，開放時間為周五至周日10:30am - 3pm。由於安全的原因，請攜帶有效的身份證件。

更多信息可參閱：

https://www.governor.nsw.gov.au/government-house/visit-us/visitor-information/

岩石區探索博物館The Rocks Discovery Museum

漫步於古老的岩石區內的鵝卵石街道上，參觀探索博物館，作為探索悉尼最古老的時段，這是一個很好的開始，可以帶你穿越時光，重溫往昔。

每天開放時間上午10點到下午5點。

地址：Kendall Ln, Sydney NSW 2000

更多信息可參閱：

http://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-city/the-rocks/attractions/the-rocks-discovery-museum

http://www.therocks.com/things-to-do/the-rocks-discovery-museum/

悉尼天文台（Sydney Observatory）

悉尼天文台是澳大利亞最古老的天文台，整座建築呈現的是英格蘭風光，裡邊陳列了很多有歷史意義的各種天文觀測設備， 揭開澳大利亞原住民觀星導航的奧秘，了解各色歷史悠久的工具。

它位於悉尼CBD的最高處，在一個曾經被稱為風車山的山上，風車山之所以得此名，乃由於市內第一個風車是建在這個有微風吹過的地點上。後來也有幾個風車在此聳立，作為岩石區的一部份，這裏仍然被稱為磨坊主之地。 在這裏，你可以自助遊覽觀賞花園及各項展覽。從天文台的後門走出，也可欣賞到悉尼海港大橋的美景。

地址: 1003 Upper Fort St, Millers Point NSW 2000

每天開放時間：上午10點到下午5點。

更多信息可參閱：

https://maas.museum/sydney-observatory/

海關大樓（Customs House）

海關大樓是悉尼最古老的建築之一，這裏可以體驗到3D狀態下的悉尼城市中心。你一定要到悉尼海關大樓內放置在按比例微縮的悉尼模型上的玻璃地板上走一趟。

地址：31 Alfred St, Sydney NSW 2000

更多信息可參閱 ：

http://www.sydneycustomshouse.com.au

新州藝術館（Art Gallery of New South Wales）

新南威爾士藝術館是澳大利亞國內3大美術館之一，以收藏範圍廣，數量多而著稱。新南威爾士藝術館共有五層樓, 前門一進去即為四樓, 也是澳大利亞藝術的精華所在, 包含19, 20世紀的澳大利亞藝術珍品, 以及15至19世紀的歐洲藝術。

新南威爾士州美術館(Art Gallery of New South Wales)在悉尼歌劇院旁邊，畢竟能免費參觀的美術館不多。新南威爾士州美術館的第一層展示原始土著居民的傳統藝術與現代藝術；第二層展示20世紀歐洲畫家的作品；第三層展示來自亞洲的藝術品；第四層則展出歐洲古代藝術大師的作品以及澳大利亞藝術家的傑出畫作；第五層是博物館商店。

地址：Art Gallery Rd, The Domain, Sydney, New South Wales, 2000

開放時間：周四至周二10:00-17:00，周三10:00-22:00，聖誕節、耶穌受難日不開放。

門票信息：免費開放。特別展覽有不同收費。

交通：乘坐悉尼探險者紅色大巴（Sydney Explorer）可直達，或從海德公園或者悉尼CBD直接步行過去，步行時間10-20分鐘。

更多信息請參閱：

http://www.artgallery.nsw.gov.au/

Paddington Reservoir Garden

這座花園地理位置獨特，竟坐落於一處舊水庫的底部。這座水庫始建於1866年，於1899年退役，后改建成倉庫，停車庫和小公園同時建在上面，直到 1990年，由於屋頂垮塌，這裏又變為塗鴉石窟。

現在，這裡有了新的身份：園林公園。池塘和吊飾小花園點綴其間，而且仍能看到塗鴉作品的痕迹，這為花園增添了不少生氣。深處其間，就好似回到羅馬花園，又或是遠離世俗塵囂的世外桃源。

地址：Cnr Oxford Street and Oatley Road，Paddington 2021

開放時間：隨時隨地，完全免費！

更多信息請參閱：

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/facilities/parks/major-parks/paddington-reservoir-gardens

Three Foot Square Gallery

Three Foot Square畫廊位於Paddington，這裏之所以得到旅行家的推崇，並不是因為它佔地有多大，而是在於它裏面所承載的一切。這個微小的藝術空間是新南威爾士大學內美藝術學院的一部分，說它「微小」，是因為它確實只有3英尺左右見方的空地，或許這裏真是悉尼最小的畫廊了。所有的藝術品都鑲在展覽牆內，像是一扇扇藝術之窗。夜晚每一個窗口的燈光被點亮，藝術氣息就更濃郁了。若想要來這裏參觀，帶上一份好心情就足夠了，分享經典、交流藝術怎麼會要錢呢？





地址：Greens Rd Paddington, NSW, 2021





更多信息請參閱：

https://www.artdesign.unsw.edu.au/3-foot-square

幼企鵝棲息地

新南威爾士州的Manly附近悉尼的北部港口有一處幼企鵝繁殖地，這裏的企鵝數量不斷減少，目前只剩下60-70隻。這個地點是新南威爾士陸地上的唯一一個野生的小企鵝棲息地。每年的 5月到下一年的2月，這些小企鵝將會出現在Manly海岸附近。這些小企鵝都會從Manly游至Darling角及Rushcutters灣覓食。並不是很容易看到哦，看你的運氣。





地點：Collins Bay或是Q Station都是最好的觀察地點，無需門票！

Lucas Heights Nuclear Reactor

ANSTO澳洲原子能科學技術組織位於Lucas Heights，距離悉尼CBD西南40公里。

這裏定期舉行一些免費的參觀學習活動，這裡是澳大利亞唯一的核反應堆，CSIRO的科學家會通過演示向你講解什麼是中子散射和中子光，你還能進入中子指導大廳近距離接觸加速器、質譜儀等尖端科技設備。這可是個敏感地點，你必須攜帶身份證並提前預約。

有幾種不同的參觀活動可以參加：

Up and Atom tours

一個更具有趣味性，結合了遊戲和實驗的參觀活動，比較適合小學生。

時長：2個小時

網站信息並沒有更新，我們致電了 ANSTO，下一次參觀活動時間可能是下一個學校假期的第一周。ANSTO會在兩周內更新網站，如有興趣敬請關注網站。

Science Careers tours

介紹科學職業相關的一個活動，解答疑問，幫助學生了解如何成為一名原子科學家或者是工程師。

適合成年人和14歲以上學生。

時長：3小時

今年還有兩次活動可預約：

July 13 和Oct 5

Science Discovery tours

深度講解原子技術，和原子技術在健康，環境和工業領域的應用。

適合成人和14歲以上學生

時長：2個半小時

今年內還有若干時間可預約

更多信息請參閱：

http://www.ansto.gov.au/Resources/DiscoveryCentre/Tours/

The Museum of Australian Currency Notes

這個位於Martin Place澳洲儲備銀行內的博物館展示了澳洲歷史上各個時期的紙幣和製造技術。

想過被回收的舊鈔票能做些什麼嗎？它們已經全部被粉碎、融化進了垃圾筒了吧。在這個博物館里，無論硬幣和紙幣都具有高科技含量，連現代科技都無法偽造呢。周圍的一切都是閃亮亮的，不光因為這裏展示的全部是金錢，更是由於在這趟金錢之旅所映襯下的輝煌歷史是那麼讓人心醉。

地址：65 Martin Pl，Sydney NSW 2000



電話：(02) 9551 9743



開放時間：周一至周五10：00至16：00

不用你給錢啦

以後去CBD除了買買買，吃吃吃外，還可以去這些免費的好地方逛逛，我們可以做一個有內涵的「敗家子」和「吃貨」。

紅磚車（ID：RedBrickAU）

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