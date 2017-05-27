導讀

所謂人有三急，沒有誰不需要上廁所的。在家看電視節目時，趁著廣告去上個廁所的習慣也使得「三分鐘用水量急劇上升」。在家裡如廁你可以躲得了廣告，但是在公共廁所你可能就要蹲著慢慢看了。

文/阿飛 來源：營銷創意官（ID：topcxo）

小時候好奇男廁與女廁有什麼區別，長大后好奇男廁廣告和女廁廣告有什麼區別。所以，今天就帶大家看看五穀輪迴之地到底有哪些驚人的創意。

作為一個學生黨，你可能常看到這樣的廣告：

（四六級包過）

但是要知道這個行業競爭還是很大的，只能使出絕招了：實力勝過本廁所一切同行！

如果你以為這樣說同行就沒招了，那你就錯了。因為隔壁廁所回復的是：逆天改命！

可見，這個行業的競爭很大，業務也很廣啊！

關於教育大家文明如廁的廣告，就是不同級別的段子：

不要以為這些姿勢在廁所中不會發生，因為隔壁廁所可能貼的是這樣的廣告：

除了教育外，還有這樣「激勵」大家的：

咳咳~想承認或者不想承認，你都要「規範」如廁。

還有一點最重要，不要把手紙和手機弄混了，一不小心把手機錢包丟入池中也不是沒發生過的事。

當然，大天朝的廁所沒有一些「不正經」的廣告，那是不可能的：

但是，「不正經」似乎比跑錯「位置」的要好：

想好吃哪家了嗎？

還有這種誠心不想讓你看的廣告：

應該沒幾個蹲著還能看的到的吧？

當然，我大天朝也有很多文化人，文明勸導。創意之中盡顯「詩」意：

（勿笑人短，勿炫己長）

如果有選擇困難者的人，遇到這樣的廁所廣告可能就要糾結了，你上哪個？

其實，多看看廁所廣告也是有好處的，例如這條:

參觀完我大天朝的廁所之後，帶大家去國外的廁所溜溜~

（女廁廣告）

（男廁廣告）

以上這些「頗懂人心」的廁所廣告，來自世界著名「茅坑大王」——瓦爾，一個能將德國、土耳其、日本廁所打造成香奈兒、蘋果等大牌追求合租的香餑餑的人。為了吸引市民，各種奇葩的招數瓦爾都敢用：

讓市民在廁所裡打遊戲

將清潔人員設計成萌寵

炫酷的戶外獨立廁所

在各種折騰下，瓦爾公司終於達到了市民找廁所不為如廁、只為參觀的境界。而做廁所廣告的生意也讓瓦爾年入2.2億人民幣收益，一舉超過賓士寶馬成為最具創意的公司。

只是這樣的創意似乎不太符合我大天朝啊~畢竟有13.8億人口，人人多呆兩分鐘，廁所門口又要排長龍了~

（歡迎到文末留言評論）

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