5月27日，中國銀聯在北京正式宣布「62銀聯雲閃付全民盛惠」活動正式啟動。

據銀聯方面透露，銀聯將聯合銀行卡產業各方共計投入超過往年，打造力度空前、惠及全民的回饋活動。本次活動涵蓋線上、線下，境內外10萬家品牌商戶。

活動期間，凡持有銀聯62開頭銀行卡，使用銀聯雲閃付全支付產品（包括二維碼支付和智能手機PAY、智能穿戴設備、銀聯IC卡），在指定商戶消費，可享最高62折優惠。

值得一提的是，今年正是銀聯的「二維碼元年」。經濟觀察報了解到，銀聯錢包二維碼掃碼功能已正式上線，同時，40餘家全國性商業銀行也已全面對接銀聯二維碼產品，並同步上線掃碼功能。除此以外，過去的三個月的時間內，銀聯錢包累計簽約商戶數量逾百萬。

便利體驗，安全護航。銀聯相關負責人告訴經濟觀察報，今年3月26日是中國銀聯15周年，這15年裡，行業經歷巨變，銀聯也做了無數大小創新，在傳承中尋求顛覆，在安全與便捷之間找到平衡，是銀聯面對的首要任務。支付體驗的流暢，需要安全保障作為有力後盾。

該人士向經濟觀察報介紹稱，銀聯二維碼支付，遵循現有銀行卡支付的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在於支付信息交互方式的變化，其後台賬戶仍基於實體銀行卡賬戶，不存在因資金沉澱在虛擬賬戶帶來金融風險，商業銀行可以獲取與傳統銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利於風險識別管控和客戶關係管理，消費者資金安全更有保障。

此外，銀聯二維碼採用支付標記化（Token）技術，對賬戶敏感信息進行保護，通過制定統一的技術安全機制，確保持卡人賬戶、資金等關鍵要素在存儲、處理和傳輸過程中的安全性，防止發生賬戶信息泄露的風險。「銀聯二維碼採取的是國際通行的EMV技術標準，預留了技術擴展性，未來可通過擴展實現對二維碼支付相關國際標準的兼容，確保今後境內和境外二維碼支付業務的跨境互聯互通。」上述人士表示。

安全性得以保障的同時，便利性成為銀聯二維碼的首要設計初衷。

「二維碼產品嵌套在銀聯錢包和各家銀行的APP產品中，在今年62銀聯雲閃付全民盛惠以前，已經做了大量的準備工作。一方面，產品經過了反覆的打磨，從前端界面的設計到後端入口的對接，各個環節都已經過反覆的推敲；另一方面，線下受理點也已基本準備就緒，上百萬家商戶有些需要終端改造，有些需要商戶教育，工程浩大，但一直在穩步推進。」

除此以外，如何讓更多的商戶和用戶有效地參與進來，也是銀聯需要面對的問題。

銀聯62活動 誠意惠全民

62銀聯雲閃付全民盛惠期間，各類文娛、餐飲、購物類商戶，幾乎每天都會出現用戶排隊刷卡的火爆場面，但期間也不乏黃牛黨和羊毛一族，甚至商戶堅守自盜內部消化權益的行為。

上述人士表示，為了保障體驗的公平性，提升用戶的參與感，銀聯在優惠活動的規則制定上做出了改進：「比如一個用戶如果同時有多張銀聯卡，想在一個商戶反覆享受權益，那就需要重新排隊，這樣可以保證體驗的公平性；同時銀聯也制定了相應管理制度對商戶行為進行更有效的管理和約束。銀聯根據往年62活動積累的經驗，在流程的每一細節上都嘗試與產業各方溝通，做出更好的安排以保障客戶的體驗。」

在過去的幾年間，銀聯62活動在以誠意惠及全民的同時，成功提升了用戶認知和品牌形象。今年的「62銀聯雲閃付全民盛惠」作為銀聯雲閃付二維碼產品首戰，其與智能手機PAY、智能可穿戴設備、銀聯IC卡組成的全支付組合，將怎樣深入衣食住行娛的每個生活場景，為消費者創造創新、便捷、安全的支付新體驗？值得拭目以待。

（資訊）

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