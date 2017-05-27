？文？｜七七讀財（ID:se7enmoney？）

明天放假了，今天七七給大家講一個不開心的事情，讓大家開心開心。

前段時間，七七拜託朋友辦事，手續里需要用到身份證複印件，那時候出於信任，也沒多想，就把身份證複印件傳給了朋友，事後還請他吃了一頓飯。

萬萬沒想到，半個月後的一天，七七在家裡突然接到一個陌生電話："趕快還清欠下的10萬元！聽見了嗎！"

我當時愣住了，心想這是什麼情況！

後來調查才得知，原來是這位朋友利用七七的身份證複印件，偽造了簽名和手印，向電話裡的人借了一筆錢。

根據《中華人民共和國擔保法》的規定：當債務人不履行債務時，擔保人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。

所以，現在朋友失蹤，他們只能找上我這個「擔保人」還這筆錢。

而且如果是在銀行貸款的話，銀行還會把這筆貸款算到我的「負債」里，只要沒還清，這筆貸款就會全額存在七七的隱形負債里。

打個比方，假設七七的朋友已經還了5萬，還欠5萬元；這時七七去銀行借錢，銀行評估我的信用狀況時，隱形負債還是要按10萬元算，這會直接影響到七七貸款。

如果七七的朋友一直沒還錢，這筆錢就需要我還，否則就會被銀行列為「壞賬」，銀行可能因此起訴我。如此一來，這筆「壞賬」就會跟著我一輩子，以後要銀行貸款都難了。

所幸的是，朋友當時找的是民間貸款機構，這個對個人徵信影響不大。但是，如果七七還不上這筆錢，貸款公司把我們告到法院上，這就會成為信用污點。

所以，千萬不要輕易當別人的擔保人，哪怕是你的朋友，因為你永遠不知道他會不會棄你而去！

在這裏，七七要給大家提個醒：

1.不要輕易給別人當擔保人，因為債務人不履行債務時，擔保人有償還債務的責任。

另外，這筆債務很有可能成為你個人信用污點。處理不好，以後你要貸款買房買車都成問題。

2.給出身份證複印件時，一定要註明身份證的用途，避免被別人挪作他用。一般辦理時就寫：

「本複印件僅供******部門/公司 使用————

本複印件僅用於辦理******使用————

僅用一次，再複印無效————」

注意事項：

a.用藍色筆。

b.部分筆畫與身份證的字交叉或接觸。

c.每一行後面一定要劃上橫線，以免被偷加其它文字。

d.上述文字一定要簽在身份證的範圍內，但不要遮住(身份證上的姓名、文字及號碼)。

3.如果你真的遇到「被擔保」的事件，可以選擇報警，在警方的協助下，鑒別筆跡和手印的真偽。

最後，這件事情讓七七深刻地明白一句話——你永遠不知道明天和意外哪個先來。小心駛得萬年船，七七在這裏奉勸大家，給出重要的信息的時候，都得小心為上。

祝大家假期愉快！