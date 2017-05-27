資料圖：銀監會黨委書記、主席、銀行業改革領導小組組長郭樹清

中新經緯客戶端5月27日電 據銀監會網站27日消息，5月26日，銀監會黨委書記、主席、銀行業改革領導小組組長郭樹清主持召開銀行業改革領導小組會議，會議指出，要不斷把銀行業改革工作推向深入，為實體經濟發展注入強大動力。

會議強調，要按照更好推進供給側結構性改革的要求，持續發力，久久為功，不斷把銀行業改革工作推向深入。要突出重點，聚焦關鍵，緊緊圍繞銀行業體制機制存在問題，解放思想，攻堅克難，力爭在重點領域、關鍵環節取得突破。

會議指出，要充分認識改革督察工作的重要性，用好督察這一利器，加強督察力量，健全督察機制，創新督察方法，持續抓好已出台改革方案的落地，推進各項改革任務取得實效。

會議強調，要不斷優化改革工作機制，切實強化各級領導幹部主體責任，勇於擔當，敢於創新，切實把各項改革任務落到實處。要加強交流，注重總結，不斷提高做好各項改革工作的能力和水平。(中新經緯APP)

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