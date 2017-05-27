中新網北京5月28日電 (夏賓)「『一帶一路』建設不是單單靠國家政府層面出力就可以完成的，『一帶一路』建設願景呼喚民間力量。」國家發改委對外經濟研究所國際經濟綜合研究室主任王海峰28日接受記者採訪時表示，民間力量對於「一帶一路」建設不可或缺。

近日，國家發改委對外經濟研究所課題組發佈了名為《共築「一帶一路」來自民間的故事》專題報告，報告首次系統梳理民間機構和民營企業在共建「一帶一路」中的機遇、前景、方式和責任，並對精彩案例進行了全景式的展示和分析。

王海峰作為上述課題組組長表示，在「一帶一路」建設上，民間機構承擔著義不容辭的歷史使命，民營企業發揮著極其重要的作用，是「一帶一路」建設的生力軍。在「一帶一路」建設的「五通」內涵中，都少不了民間力量的身影。

第一政策溝通呼喚民間智慧。加強政府間合作對話、政府和企業間合作對話、企業間合作對話，才能使政府真正了解企業發展和公眾訴求，才能有效集聚民間智慧，構建起政府間多層次高效率宏觀政策溝通交流機制，推進區域內貿易自由化、投資便利化、金融國際化水平。

王海峰舉例稱，2016年3月，阿里巴巴董事局主席馬雲在博鰲論壇上提出世界電子貿易平台(eWTP)構想，得到聯合國、世界貿易組織和「一帶一路」沿線很多國家的支持，並在當年的G20杭州峰會形成共識，同意設立促進跨境電商領域公私對話的eWTP，搭建起了國際組織、政府、企業多方對話機制。

第二設施聯通需要民間力量參與。基礎設施互聯互通是「一帶一路」建設的優先領域，重大項目需要社會資本和民營企業的參與。

例如華為在170多個國家和地區為1500多張網路提供設備技術支持，服務全球三分之一的人口；海外業務占其業務總量的近三分之二，其中「一帶一路」沿線國家業務又占其海外業務的一半以上。

第三貿易暢通必須依靠民間力量。貿易投資合作是「一帶一路」建設的核心內容，民間力量是參與貿易投資合作的主體。

上述報告指出，以民營經濟為主體的中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區在上述方面做了很多積極的探索，試點經驗「八大體系」和「兩大平台」已經在國內其它跨境電商綜合試驗區進行複製和推廣。

第四資金融通反映民間力量訴求。資金融通是「一帶一路」建設的重要支撐，需要反映民間力量參與「一帶一路」建設的訴求。

例如，2016年11月，在中國支付清算協會支持下，騰訊財付通、螞蟻金服、百度金融、京東金融以及美團大眾點評共同發起「金融風險信息共享聯盟」，應對互聯網金融面臨的信息安全挑戰，更好地服務和支持「一帶一路」建設。

第五民心相通依託民間力量支撐。民心相通是「一帶一路」建設的社會根基，民間力量是民心相通的根本。

王海峰表示，旅遊增加了中國與「一帶一路」沿線國家相互之間的民間交往和感情交流，而民心相通也需要依賴中小企業合作和發展，為沿線國家提供就業崗位，更需要民營企業積極履行社會責任，鼓勵海外員工參與社會公益慈善活動。

王海峰總結稱，民間機構參與「一帶一路」建設，不僅會使市場真正發揮作用，也有利於降低系統風險，使「一帶一路」建設具有長久的生命力，各級政府應為民間機構參與「一帶一路」建設提供更加有效的政策支持。(完)