中新網貴陽5月27日電 (記者 劉鵬)「當前，隨著新一代數字技術的日新月異，互聯網和實體經濟深度融合，數字經濟的蓬勃發展，為加快傳統產業數字化、智能化，拓展經濟發展新空間提供了新的可能。」27日，在2017中國國際大數據產業博覽會期間，來自國內外的業界專家學者齊聚一堂，從不同視角論述了數字經濟發展和數字治理的思考。

貴州省人大常委會副主任、黨組成員傅傳耀認為，數字經濟深刻影響著人類生活的方方面面，發展數字經濟已經成為各國共識。他說，一些國家的政府將大數據視為「未來的新石油」，甚至被認為已經超過石油的價值，成為當今時代經濟發展的重要生產要素，成為數字經濟中的「貨幣」。「在當今世界經濟緩慢增長的背景下，數字經濟已經成為全球經濟增長的新動能和新引擎。」

工業和信息化部信息中心主任孫蔚敏亦讚同道，數字經濟是推進建設製造強國和網路強國的有力引擎，數字經濟的突飛猛進必將加速智能製造新模式的推進，推動互聯網與工業製造以及社會各領域的深度融合，從而加快中國製造強國和網路強國的製造步伐。

孫蔚敏將數字經濟比作振興實體經濟發展的精兵利器，他說，「數字經濟與傳統產業融合創新，必將催生大批新業態新模式。」

2016年中國電商交易額22.97萬億元人民幣，同比增長25.5%。對此，企業界代表認為，以電子商務為核心的數字經濟已經成為中國經濟增長不可忽視的新動力。華為公司戰略部副總裁、全球智慧城市業務部總經理鄭志彬則表示，整個人類歷史分為三個時代，即農業時代、工業時代、信息時代。「信息時代，通過數字經濟來投資，帶來的紅利是傳統經濟的3至5倍。

中國數字經濟發展目前總體處於起步階段，信息基礎設施發展並不均衡，相比發達國家，中國數字經濟佔GDP比重相對偏低，數字經濟發展還存在不少問題。傅傳耀指出，目前世界範圍內還存在數字鴻溝，有一部分人沒有享受到數字經濟，這涉及基礎設施建設、人的數字素養，以及數字質量、數據安全、數據平台打造、數據立法等問題。

「數字經濟出現了問題，必然需要進行數字治理。」中國工程院院士鄔賀銓建議，要想將數字治理做好，就需要在法律方面提供必要的保障。同樣，要做好數字治理，首先要做好數字的管理，一方面是系統資源的管理，另一方面是保密安全的管理。

堅持創新驅動，將數字經濟上升為國家戰略，推動數字經濟與實體經濟融合，是專家們呼聲最高的建議。對此，孫蔚敏透露，國家工信部將從加強網路設施建設，夯實數字經濟基礎支撐；促進多方協同創新，繁榮數字經濟產業生態；實現數據共享，解決中小企業融資難題以及有序開展數字治理工作四個方面加快推進中國數字經濟發展。(完)