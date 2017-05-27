中國工資賬單：非私營員工人均年入6.7萬 IT反超金融登收入榜首

中新社北京5月27日電 (記者 周銳)中國國家統計局27日發佈中國非私營單位員工和私營單位員工工資「賬單」。

在上述兩個類別中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業員工的收入均超過金融業員工，IT業成為收入最高的行業。

2016年中國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為67569元(人民幣，下同)，與2015年的62029元相比，增加了5540元，同比名義增長8.9%，增速比2015年回落1.2個百分點，扣除物價因素實際增長6.7%。

同期，全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為42833元，比2015年增加了3244元，同比名義增長8.2%，增速比2015年回落0.6個百分點，扣除物價因素實際增長6.0%。

從區域看，2016年城鎮非私營單位就業人員年平均工資由高到低依次是東部、西部、中部和東北地區，分別為77013元、62453元、55299元和54872元，同比名義增長率由高到低依次為東部9.1%、西部9.0%、中部8.8%和東北地區7.5%。

分行業來看，年平均工資最高的三個行業分別是信息傳輸、軟體和信息技術服務業122478元，金融業117418元，科學研究和技術服務業96638元，分別為全國平均水平的1.81倍、1.74倍和1.43倍。

年平均工資最低的三個行業分別是農林牧漁業33612元，住宿和餐飲業43382元，居民服務、修理和其他服務業47577元，分別為全國平均水平的50%、64%和70%。最高與最低行業平均工資之比為3.64，與2015年的3.59相比，差距略有擴大。

非私營單位中，工資增速最高的三個行業依次為公共管理社會保障和社會組織、教育以及衛生和社會工作，增長率分別為13.9%、11.9%和11.7%。增速最低的三個行業依次為採礦業、金融業以及農林牧漁業，增長率分別為1.9%、2.3%和5.2%。

據介紹，此次統計的非私營法人單位具體包括國有單位、城鎮集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台商投資經濟等單位。私營單位則主要包括在內資法人單位中由自然人投資設立或由自然人控股，以雇傭勞動為基礎的營利性經濟組織。(完)