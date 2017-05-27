中新網大連5月27日電 (記者 楊毅)第19屆大連國際工業博覽會27日在遼寧大連閉幕，共吸引境內外觀眾21000人次，現場成交和意向成交超10億元。參展規模、參觀人數均超歷屆工博會。

作為中國東北地區較具規模和影響力的工業展會，本屆大連國際工業博覽會以「合作、創新、智能」為主題，展會展覽面積達26000平方米，設置1120個標準展位，吸引來自中國大陸、德國、日本以及中國香港、台灣等國家和地區的近千家知名機器人和高端智能裝備企業參展，設有機床及工模具展區、工業自動化與電力電工展區、高新技術展區等十一大展區。

滬連合作論壇。 陳志桐 攝

滬連合作論壇。 陳志桐 攝

組委會負責人傅文臣介紹，與往屆相比，本屆工博會的國際化程度更高，尤其是與大連經濟往來密切的日本，企業參展熱情較高。此次日本名古屋市和神奈川縣均組團參展，安川、庫卡、不二越、松下機器人等幾十家日本企業亦悉數亮相展會。日本東京、大阪、神奈川縣等城市以及日本地方銀行聯盟亦組織大型參觀團，參觀考察大連國際工業博覽會。

本屆大連國際工博會上，中外優質品牌同台打擂，各類新技術、新產品奪人眼球，「互聯網＋製造」描繪智慧生活；此外，還有新一代信息技術、機器人、新能源、3D印、無人機等領域的創新成果悉數亮相。本屆大連國際工業博覽會既成為了中國製造的「風向標」也成為了各家廠商全新技術產品的一次「大比拼」，如哈迪科技大連公司帶來的焊接機器人，大連漢達科技有限公司帶來新一代自主研發的雙臂機器人也亮相本次展會。

展會同期舉辦了大連上海兩市企業家高峰論壇、2017年大連國際工業4.0智能製造論壇。還有分別以「先進位造技術」、「新技術新材料」、「節能減排」為專題的三項專業論壇。五百余家工業領域生產製造商、研發機構、產業集群、行業協會、高校等到場參與展會，並展示和交流優秀成果、技術及產品。

值得一提的是，本屆工博會是大連、上海兩市對口合作城市關係建立后的首個展會啟動項目，上海38家企業組團來大連參展，這也是大連工博會舉辦19年來，上海地區最大規模的組團參展。38家上海企業涉及裝備製造業、通信技術產業、工藝製造業等多個工業、製造業產業。

大連貿易促進委員會相關負責人表示，近年來，數字化智能化的工業的發展趨勢已經初具雛形。隨著諸多新技術、新產品在本屆工博會上的推廣應用，將極大推動大連、東北乃至東北亞地區的企業技術進步。(完)