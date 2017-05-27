中新網保定5月27日電 (呂子豪 於俊亮)27日下午，中關村天使投資聯盟與河北省保定市新青年創業協會簽署協議，合作雙方旨在打通北京與保定的天使投資通道，搭建天使投資人與創業者的交流平台，推動保定創新創業發展。

中關村天使投資聯盟主席李妍稱，人才和資金流動、政策協同、服務聯通是京津冀協同發展的重要內容，保定在京津冀協同發展中佔有重要地位。本次簽約旨在促使雙方在資金、人才、機制等方面深度合作，形成互動共贏的局面，全面推動保定創新創業發展。

圖為京津冀(保定)青年創新發展聯盟籌委會成立現場。 於俊亮 攝

圖為京津冀(保定)青年創新發展聯盟籌委會成立現場。 於俊亮 攝

保定市新青年創業協會會長唐海龍稱，將依託中關村天使投資聯盟優質的導師、天使成長營等資源優勢，與矽谷天使基金、天使投資基金等進行對接，打通北京與保定的天使投資通道，促進產業鏈上下游交流合作，形成集行業研究、投融資諮詢、教育培訓等為一體的服務鏈條，建立穩定的投資機制，為天使投資機構和創業者服務。

保定市副市長劉航表示，技術的進步和產業的發展源於科技創新，成於金融創新。近年來，天使投資、創業投資已成為創新創業的重要推動力量。希望中關村天使投資聯盟能將中關村的創新創業環境通過金融服務帶到保定，在構建創業金融體系、推動創新創業和高新技術產業發展等方面發揮重要作用。

同日，由北京市青年企業家商會、天津市青年企業家協會、保定市新青年創業協會等聯合發起的京津冀(保定)青年創新發展聯盟籌委會正式成立。

據悉，近年來，河北保定與科技部、中科協、中科院、中關村等深度合作，組建了產業創新聯盟、院士工作站、學會服務站、眾創空間等創新平台300多家，建立各種形式的產業聯盟28家，對創新驅動戰略的實施發揮了重要引領帶動作用。(完)