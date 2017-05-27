中新網金華5月27日電(記者 奚金燕)成本上升、產能過剩、同質化競爭……當下，中國實業正經受著多重挑戰，門業也不例外。在新一輪的市場競爭之中，中國門業，何去何從？成為愈發引人關注的話題。

第八屆中國(永康)國際門博會 奚金燕 攝

第八屆中國(永康)國際門博會 奚金燕 攝

第八屆中國(永康)國際門博會正在浙江永康舉辦，共有來自河北、山東、上海及浙江等20多個省(市)的859家企業參展。記者通過走訪發現，過去佔據主流地位的低端門已難覓蹤影，取而代之的是融合安防、物聯等多項技術的高端門。「新現象」背後蘊含著「新理念」，以「智能製造」搶佔新市場正成為越來越多門企的共識。

門業迎市場洗牌 供給側改革迫在眉睫

第八屆中國(永康)國際門博會 佚名 攝

第八屆中國(永康)國際門博會 佚名 攝

中國門業看永康。起步於上世紀90年代的門業，經過20多年的發展，如今已成為永康區域經濟的一個支柱產業。從門的品類上看，這裏聚集了包括防盜門、室內門、衛浴門在內的所有門類，堪稱門類產品的「中國之最」。

然而，發展速度雖快，隨著行業進入成熟期，產品種類、產業鏈逐漸完善，永康門業的行業增速也在逐漸放緩——產能過剩、市場飽和、成本上漲、低價競爭……種種問題愈發凸顯。

永康的境遇並非個例。中國建築金屬結構協會會長郝際平指出，近兩年來，國家供給側結構性改革對建築門窗行業的影響正日益顯現，門企所面臨的內外部環境正在發生新的重大變化。

第八屆中國(永康)國際門博會 奚金燕 攝

第八屆中國(永康)國際門博會 奚金燕 攝

在郝際平看來，其一是國家對產品製造過程和產成品環保指標的要求愈來愈嚴，一大批環保不達標的門企正面臨著大幅度整改甚至被淘汰的局面。

此外，用戶對門窗產品的質量、品種、服務方面的要求不斷提高，使用功能智能化、結構外觀個性化、廠家服務便捷化成為潮流。

「所有門業企業要想在激烈的市場競爭中立於不敗之地，就必須時常關注並做好自我改造以適應以上發展趨勢。」郝際平說道。

匠心智造謀突圍 轉型升級添動能

春江水暖鴨先知。面對多重挑戰，永康門企正在尋求轉型，主動開發新材料、鑽研新技藝、拓展新銷售等。

在王力集團展位上，一款智能門吸引了不少客商圍觀。「這門怎麼開啊？」看著沒有鑰匙孔的門，有人好奇地詢問。

「這款門安裝了紅外人體感應器，你只需要在手機上安裝APP，打開手機藍牙，人體靠近門就會自動開啟。」隨即工作人員向記者展示了全過程，走近防盜門1米處，稍作停留，門即自動打開。

原來，這扇門採用了新一代智能鎖，融合了手機即鑰匙、3D靜脈熱感識別、聯動智能家居等技術。「支付寶讓我們不用帶錢包，王力智能鎖讓我們不用帶鑰匙。」在王力集團董事長王躍斌看來，智能鎖是智能安防子系統的重要部件，其市場必將有很大的發展潛力。

有企業從門鎖入手，走上了智能化發展之路；也有企業從新理念上破題，走上了定製化之路。

「常規防盜門都是兩邊鋼製的，隔音和保溫的效果不是很好，也不美觀。但我們這扇門採用了外鋼內木的理念。」索福集團展位負責人羅傑向記者展示最新產品——一扇擁有雙面孔的防盜門，一面是鋼門，一面是木門。

「像裏面的木門，可以根據不同的裝修風格進行更換，可定製化，更隔音、更環保、更保溫。」羅傑告訴記者，這款門市場反響不錯，半天就有兩百多人次表達了合作意向。

當下，永康門企正圍繞著「一扇門」大做文章，各顯神通，門業的發展也更趨高端、智能化。目前在永康，門的智能化比以往更強，自動閉門器、機械密碼鎖、多扣邊設計、生物識別應用等功能越來越多，引領著新的行業風向。

砥礪八年展會引領 擦亮中國門都金名片

無論是智能鎖、指紋鎖等「市場新貴」，還是裝甲門、防盜門等「產業老將」，在本屆門博會上，你都能一睹風采；無論是考察行業風向，還是掘金門業市場，在本屆門博會上，你都能滿足需要。

來自深圳的客商林成早早地來到永康國際會展中心門口排起了隊。賣了十多年門，林成明顯感覺到生意越來越不好做，「生意不好做，你說不賣了也不現實。這次專門來考察考察，看看能不能找到好的產品，尋一條出路。」

轉了一圈后，林成感覺收穫頗豐，「現在人的購買力上去了，都要改善住房，年輕人更喜歡智能門。從展會來看，智能門的價格也不像以前那麼高了，我也打算朝這個方向做！」

自2010年起，以「相聚門都·合作共贏」為宗旨的中國(永康)國際門業博覽會已連續成功舉辦七屆，成為了國內門業「標誌性」盛會。門博會不僅給國內外門企提供了展示形象的平台，還是企業間交流學習的平台，更成為企業打出新品牌、拓展新市場的平台。

本屆門博會依然延續著紅火的發展勢頭，共有859家企業參展，其中外地企業472家，還吸引了來自美國、義大利、德國、日本等境外企業。

「當前，門業發展既充滿無限機遇，又面臨不少挑戰。」永康市委書記金政坦言，希望以門博會為契機，加強行業交流合作，讓門業吸引更多目光，提振行業信心，破解行業瓶頸，做大蛋糕又做好蛋糕。

同時，他表示，作為「中國門都」，永康將厚植「百年錘鍊，臻於完善」的工匠精神，推動永康門業由數量第一向質量第一、品牌最多向品牌最響轉變，加快永康「智能製造」步伐，與廣大參展商、配件商朋友在門業新技術研發、新材料應用、新產品投放上共同努力，促進門業及其配套業技術革新，引領中國門業轉型升級。(完)