理性·建設性

一家獨大、難以為繼，只有引入競爭機制，才能滿盤皆活。在這點上「三桶油」不妨拿出一些氣魄，放開一些優質資源，讓利於更多民間資本，政府也不妨在《意見》的基礎上，給予民間資本更多實質性保障。

一場引起各界廣泛關注的油氣體制改革，在近期有了最新進展。5月21日,中共中央、國務院印發了《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》),明確部署了八個方面的重點改革任務。尤為值得一提的是，改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力。

目前我國油氣產業，上游勘探開發領域市場化運營正在試水，下游交易環節也在步入正軌，唯獨中游管網環節一直是橫亘在油氣市場化進程中的關鍵問題。本次《意見》明確指出，要分步推進國有大型油氣企業幹線管道獨立，實現管輸和銷售分開。完善油氣管網公平接入機制，油氣幹線管道、省內和省際管網均向第三方市場主體公平開放。

這意味著長期由「三桶油」等壟斷企業把持的油氣管網終於有了階段性的突破，逐步過渡到以國有油氣公司為主導，多種經濟成分共同參與的混合所有制經濟體系。

事實上，加快管網獨立，引入第三方市場機制，使更多的競爭者參與進來，不僅是推進側結構性改革的「題中之意」，更是事關中國經濟的重中之重。

油氣改革串聯著各級城市、投資規模以數百億、千億計算，關聯著千家萬戶，數十個產業的興衰迭代，可謂牽一髮而動全身。正因為此，引進民營企業參與，不僅有利於對沖當下較大的經濟下行壓力；市場參與度的提高和競爭性釋放也有助於激髮油氣企業的創新力及活力，充分保障國際、國內資源利用能力和市場風險防範能力。

儘管本次《意見》頗為真誠，也分批、分步驟公佈了如何面向第三方市場開放，但基於油氣產業關係錯綜複雜，產業鏈的上游和中游環節資金密集，利潤回報豐厚，如何保證民營企業能夠順利參與到油氣改革中來,就成為了本輪油氣改革的重點問題。

在過去十幾年裡，有關打破管網專營局面，推進管網獨立、管輸分離、理順管網運營等油氣體制機制改革的探索和呼聲一直未曾間斷。國務院也曾在2010 年5月13日頒布《關於鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》（簡稱「新36條」）中提出，支持民間資本進入油氣勘探開發領域，與國有石油企業合作開展油氣勘探開發；支持民間資本參股建設原油、天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施及網路，但最終都以收穫外界「雷聲大、雨點小」的評論而草草收場，未見實質進展。

究其原因，一方面在於油氣行業天生屬於高風險、高投資領域，民營企業因受困於信息不對等、資金不足和抗風險能力差等原因遲遲難以「插足」，另一方面，油氣產業鏈上、中游利潤最豐厚，也是壟斷企業遲遲不願「撒嘴」的重要原因。然而，目前國際原油市場價格日趨走低，「三桶油」依靠補貼、借貸、發債的日子越來越難以為繼；油氣領域核准難度大、周期長，影響項目建設；政府主管部門作為政策制定者也是執行者，缺乏專門的監管機構和監管法律框架；管道建設運營標準不統一等諸多問題都影響了油氣改革的長期發展，此時，還不放開市場，再難單獨撐起油氣產業利潤翻番的盤子。

綜上，盤活現有資產，用市場化的方式打破壟斷，引入平等的競爭者，是政策制定者以及「三桶油」在新藍圖面前必須應對的挑戰。

這方面，鐵路改革為我們提供了可參考的樣本。在鐵道部建立中國鐵路總公司這些年，政企分開，理順了鐵路與國家的關係，帶動了高鐵的全面發展，各種運輸道路的開通不但遍布大江南北、更由此走出國門，帶動了中國與「一帶一路」沿線國家的互聯互通，使得一批內陸城市轉型為外貿城市，激活了當地貿易行業的發展。

一家獨大、難以為繼，只有引入競爭機制，才能滿盤皆活。在這點上「三桶油」不妨拿出一些氣魄，放開一些優質資源，讓利於更多民間資本，政府也不妨在《意見》的基礎上，給予民間資本更多實質性保障。在保障其所有權、經營權和收益權的前提下，支持民營企業搞一些投融資模式創新、商業運營模式的創新，從而帶動油氣產業步入「一池春水」。

同時，民營企業也要加快步伐，除了與國有企業推進融合，不妨在技術、管理方面加快創新，適度引進資本的進入，增強自己在市場中的抗風險能力和融資能力；淘汰技術含量低、管理水平差的品牌，在人才引進上也要做到進一步提升，只有這樣才能幻化「浴火重生」的改革空間，打破體制的藩籬，構建中國油氣行業更有活力和更富競爭力的明天。

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