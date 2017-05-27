「蘇台學子攜手行」活動在台舉行北京新浪網 (2017-05-27 20:40)
新華社台北5月27日電（記者馬玉潔章利新）儘管是周末，27日一大早台灣桃園大園國際高中仍熱鬧非凡。來自江蘇14所中小學校的230餘名師生與當地師生共同舉行了趣味競賽、健康操等嘉年華活動。
這是由江蘇省港澳台教育交流中心主辦，江蘇省教育廳、江蘇省台辦協辦的「手拉手·心連心——蘇台學子攜手行」的系列活動之一。
在為期6天的交流參訪活動中，來自江蘇的中小學師生分赴台灣結對學校，開展校園學習、蘇台師生情聚嘉年華會、寄宿家庭體驗交流、台灣特色文化參訪等活動。
來自江蘇省錫山高中的學生曹弘沛表示，在台灣印象最深刻的是老師與同學們的熱情，他希望台灣的師生到自己的學校參訪，感受大陸的教育和生活。
近年來，蘇台兩地基礎教育交流蓬勃開展。自2015年起，已分別在蘇州和台北成功舉辦了兩屆「蘇台基礎教育發展論壇」。「蘇台學子攜手行」活動就是論壇上的結對學校落實交流合作協議的具體舉措。雙方希望通過此次交流，增進相互了解，促進蘇台兩地基礎教育的共同發展和進步。
關鍵字：
上一則：民歌42高峰會高雄開唱（2）
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
戴正吳：夏普台灣分公司 7月1日成立【中央社】
扎克伯格2017哈佛畢業演講: 目標能讓人快樂！【北京新浪網】
四月燈號轉黃藍燈 中止連九綠【中廣新聞網】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
豆得兒懷孕了？可是王思聰說過根本不會結婚啊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》