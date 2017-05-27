新華社台北5月27日電（記者馬玉潔章利新）儘管是周末，27日一大早台灣桃園大園國際高中仍熱鬧非凡。來自江蘇14所中小學校的230餘名師生與當地師生共同舉行了趣味競賽、健康操等嘉年華活動。

這是由江蘇省港澳台教育交流中心主辦，江蘇省教育廳、江蘇省台辦協辦的「手拉手·心連心——蘇台學子攜手行」的系列活動之一。

在為期6天的交流參訪活動中，來自江蘇的中小學師生分赴台灣結對學校，開展校園學習、蘇台師生情聚嘉年華會、寄宿家庭體驗交流、台灣特色文化參訪等活動。

來自江蘇省錫山高中的學生曹弘沛表示，在台灣印象最深刻的是老師與同學們的熱情，他希望台灣的師生到自己的學校參訪，感受大陸的教育和生活。

近年來，蘇台兩地基礎教育交流蓬勃開展。自2015年起，已分別在蘇州和台北成功舉辦了兩屆「蘇台基礎教育發展論壇」。「蘇台學子攜手行」活動就是論壇上的結對學校落實交流合作協議的具體舉措。雙方希望通過此次交流，增進相互了解，促進蘇台兩地基礎教育的共同發展和進步。