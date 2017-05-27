民歌42高峰會高雄開唱（1）中央社 (2017-05-27 20:50)
「民歌42高峰會」高雄場27日晚間在高雄巨蛋登場，由久違的「民歌天后」鄭怡（圖）打頭陣。中央社記者程啟峰高雄攝 106年5月27日
關鍵字：
上一則：民歌42高峰會高雄開唱（3）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
黃小琥談女兒好心酸：想探望總是被刁難【NOWnews今日新聞】
泰勒絲寫歌「幹譙」 凱蒂佩芮談冷戰緣由【NOWnews今日新聞】
茵聲爆哭自認不孝 父親節爸反塞8千救窮【NOWnews今日新聞】
黃小琥首度攻蛋 慶功笑喊也很紅【中央社】
瑪丹娜熱戀小27歲鮮肉 細心呵護地下情【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》