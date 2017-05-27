黃小琥嘆27年來不被看好 攻蛋爆粗口中央社 (2017-05-27 20:24)
（中央社記者王靖怡台北27日電）53歲歌手黃小琥今晚首度在台北小巨蛋開唱，從控台區出場，穿越觀眾席走上舞台，坦言27年來一路不被看好，走得非常辛苦，爆粗口說「X，今天老娘就在小巨蛋怎麼樣」。
黃小琥歌唱生涯邁入35年，一開始先在PUB駐唱，27年前發行首張專輯「不只是朋友」，奪第2屆金曲獎新人獎。晚間首次登上台北小巨蛋，舉行「狂」巡迴演唱會，吸引滿場1萬人朝聖。
從控台區出場，黃小琥站在升降舞台霸氣亮相，穿黑色低胸馬甲褲裝搭配水鑽薄紗披風，清唱一段成名曲「不只是朋友」，接著High唱「Show Your Love」，一路穿越觀眾席，登上紅色隧道造型舞台，引起粉絲歡呼。
黃小琥大喊「台北的朋友」，連唱「難得一見」、「我不知我愛你」，炒熱全場氣氛；唱完直呼先喘一下，坦言27年來一路不被看好，走得非常辛苦，接著爆粗口表示，但是「X，今天老娘就在小巨蛋怎麼樣」，展現真性情。
她說，這一路來很坎坷，舞台有5個角代表她的人生寫照，叫做酸甜苦辣澀，但是裡面是紅的，「所以還是紅了，我的紅要謝謝大家的不離不棄，成就我今天可以站在這個舞台，因為你們的相挺」，粉絲用掌聲熱情回應。1060527
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