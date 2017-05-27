▲宋承憲（左）反駁沒因禁韓令跟劉亦菲分手。（圖／翻攝宋承憲微博，2017.5.27）

劉亦菲與韓國演員宋承憲因合作電影《第三種愛情》結緣，2015年公開戀情，不過交往至今傳出不少「分手傳言」，事後當事人則一一否認，表示感情甜蜜又穩定，不過27日又有消息指出，因禁韓令影響，兩人戀情讓不少粉絲反彈，經過協議後已和平分手？

因禁韓令影響，韓星赴陸的活動逐漸減少，紛紛轉往台灣撈新台幣，而除了演藝活動受阻，大陸藝人劉亦菲與韓國演員宋承憲的戀情也備受矚目，惹火不少粉絲滿反彈，被當成網友箭靶的兩人再一次傳出分手，甚至還有男方認為不能再給女友幸福一說，為此提出分手。

根據陸媒報導，消息一出後，南韓媒體立刻求證宋承憲，所得到的回應是：「正在美好交往中」，再度否認分手傳言，「宋承憲和劉亦菲分手一事並非事實，尤其是因為禁韓令分手更是毫無根據的報導，兩人目前美好的交往中。」粉絲聽聞好消息後，紛紛卸下心中大石。

▲宋承憲（左）與女友劉亦菲常被傳出「分手說。」（圖／翻攝宋承憲微博，2017.5.27）