（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄市大寮區一處油罐車停車場今天傳出丙烯酸甲酯外洩，造成2人不適送醫，現場經高市消防局灑水稀釋解除狀況；高市環保局說，全案將依法裁罰新台幣10萬元。



高市消防局下午3時餘獲報，大寮區拷潭路附近有異味，現場停放2輛化學槽車分別裝載丙烯酸、丙烯酸甲酯，現場有2名民眾疑似聞到異味身體不適，有頭暈、噁心等症狀，但意識清楚，經由消防局救護車送醫後無大礙。



高市環保局同時接獲1999通報到場，環保局通知貨車司機檢查槽車閥門確認緊閉後，檢查地上有一灘疑似廢液洩漏處，研判臭味來自該處，立即要求負責人將該處的土壤挖除並密封暫置處理。



環保局指出，現場經檢測分析結果，成分是丙烯酸甲酯，經消防局灑水處理後，截至傍晚現場最高濃度已降，狀況也已解除。



環保局局長蔡孟裕說，外洩氣體為壓克力原料丙烯酸甲酯，為惡臭化學物，正了解司機是刻意排放殘餘氣體，或開關閥門未鎖緊。現場稀釋後，濃度大降，怪手也挖除遭污染土壤，全案將依空污法裁罰新台幣10萬元。毒災應變隊也已到場協助善後。1060527