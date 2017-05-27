▲林慧萍將擔綱hito流行音樂獎頒獎人。（圖／台北之音，2017.05.27）

每年hito流行音樂獎的頒獎嘉賓，是最引人注目的亮點之一，今年主辦單位特地邀請風靡80-90年代的玉女歌手林慧萍，頒發hito男女歌手、樂團等重要獎項，也讓大家重溫玉女風采。

林慧萍此次現身hito流行音樂獎，是她睽違多年與大家見面，也希望藉由這個音樂盛會，和好久不見的粉絲們say hello，她更透露正在蘊釀年底新的演唱會，將在下半年正式對外發布。林慧萍表示，上次的演唱會是2010年，時隔7年之久，因此很興奮再跟熟悉的歌迷朋友們相見，請大家拭目以待。

2017 hito流行音樂獎，將於6月4日在台北小巨蛋舉行，今年共有42組藝人接續演唱，是史上最多組星光的一屆。除了日前曝光的周興哲與Christopher跨國合作之外，女神安心亞將與搖滾樂團八三夭，也首度攜手合作，安心亞並且邀約阿璞陪她一起跳舞，阿璞面露難色說：「我是肢體障礙，可能只會跳樓欸！」笑翻全場。

▲安心亞（右三）與八三夭，將首度合唱彼此歌曲。（圖／台北之音，2017.05.27）

兩組人馬練習合唱八三夭新歌「小心肝」時，阿璞竟主動要求安心亞罵他「變態」！原來是因為歌詞有一句「偷看妹你罵我變態」，想要跟安心亞來點可愛的互動，安心亞則開玩笑回應：「那可以罵一長串嗎？」其他團員紛紛起鬨：「來！我們一起來準備演講稿！」讓阿璞又氣又好笑。