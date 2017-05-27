今日暖新聞》替代役創籃球隊 雙溪國小活力健美NOWnews今日新聞 (2017-05-27 19:45)
新竹縣寶山鄉雙溪國小位處偏鄉，但今年卻成立了創校以來第一支籃球隊，這得歸功於替代役男余冠廷，每天早上7點準時出現在籃球場，帶著學生練體能、操球技、謀戰術，讓籃球運動在雙溪國小掀起旋風。
在雙溪國小服替代役的余冠廷，研究所時在系籃擔任副隊長，到雙溪國小時，適逢田徑隊進行中小運集訓，余冠廷立刻加入教練團；之後，他觀察到，學校裡的籃球場，每到下課擠滿了許多學童，甚至放學後，還有不少學生返校打球，因此引發成立籃球隊的想法。
剛開始，籃球隊只邀請到六年級少數幾位學生參加，這些學生每週利用一次早自修時間練習；但是余冠廷認為練習不夠，因此自願延長服勤時間，陪學生在放學後打球。逐漸的，籃球隊愈來愈受歡迎，有五年級，甚至三年級的學生都主動加入。
余冠廷認為，就身體素質而言，雙溪國小的學生並不吃香，但是雙溪國小籃球隊並不是為了培養運動明星，而是為了引發運動的熱忱，培養毅力與耐力，因此特別重視態度。為了讓學生明白一分耕耘一分收穫的道理，余冠廷決定增加練習時間，然而卻與校內正規作息產生衝突；經過研議，本學期籃球隊，每天從早上7:00開始練習，直到晨光打掃的鐘聲響起。為了讓練球風雨無阻的進行，籃球隊還克服了雨天的場地問題，下雨時，就在走廊練基本動作。
余冠廷的熱力也影響家長，有家長主動捐贈球網，有家長加入體能志工的行列；周三下午，余冠廷在學校另設體能課程，年齡層從小一到小六，人數則超過平常的一個班級，余冠廷不以為苦，還和孩子們玩得很開心，家長看到他的的熱忱，也自告奮勇擔任志工協助。
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