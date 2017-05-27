（中央社台北27日電）北京日報微信公眾號今天指出，環保部長陳吉寧任中共北京市委副書記、副市長、代理市長。中共北京市委書記蔡奇說，陳吉寧過去「正確把握和處理環境保護與經濟社會發展關係」。



陳吉寧畢業於北京清華大學土木與環境工程系，之後前往英國留學，並返回北京清大任教。海外媒體認為，陳吉寧長期致力環境工程領域，這次出任北京代市長，有望為緩解北京霧霾找出良方。



北京日報表示，根據中共中央決定，陳吉寧任北中共京市委委員、常委、副書記。北京人大常委會今天任命陳吉寧為北京副市長、代理市長，並接受蔡奇辭去北京市市長職務的請求。



蔡奇就中共北京市委意見作說明時表示，陳吉寧政治立場堅定，視野開闊，改革創新意識強，敢於擔當，敢於碰硬，抓工作力度大。



此外，陳吉寧擔任環保部部長以來，針對中國現階段面臨的複雜環境問題，正確把握和處理環境保護與經濟社會發展關係，堅持以改善環境品質為核心，以京津冀及周邊地區為重點，大力推進環保督查問責，做了大量富有成效的工作。



根據中國大陸環境保護部資料，陳吉寧，男，漢族，1964年2月生，吉林梨樹人，1984年加入中國共產黨，工學博士、教授。1981年9月在北京清大土木與環境工程系學習，1986年7月畢業並獲學士學位。



1993年獲倫敦帝國學院土木系博士學位；1992年12月任倫敦帝國學院博士後研究；1994年12月任倫敦帝國學院助理研究員。



1998年回北京清大任教；1999年任北京清大環境科學與工程系主任；2006年2月任北京清大副校長；2007年12月任北京清大常務副校長；2012年1月任北京清大校長。



2015年1月任中共環境保護部黨組書記；2015年2月任環境保護部部長；2017年5月任中共北京市委副書記、副市長、代市長。1060527