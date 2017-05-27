（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部近期將檢討台鐵提出的票價調漲案，平均調幅是否就是台鐵計算的7.5％還未確定，台鐵也研擬研擴大通勤票優惠，最低5.5折，並新推5.3折的「學生實名制定期票」。



台鐵是以10年前未實施的票價調漲案為基礎，平均漲幅7.5％，但為降低漲價衝擊，對通勤族定期票研擬擴大優惠，30日定期票折扣可能從8.5折降到5.7折，60日定期票折扣擬從8折降到5.5折，同時新推出5.3折「學生實名制定期票」。



台鐵也打算在假日實施自強號差別票價，長途普悠瑪號、太魯閣號假日票價可能調高5％，柴聯自強號降20％。



交通部表示，台鐵票價調漲案還要再邀學者專家深入檢討，目前未定案。



台鐵初步計算，70公里以內區間車、莒光號、復興號比照捷運採區段票，起碼里程訂為5公里票價新台幣20元，之後每4公里增加5元；超過70公里部分，區間車和復興號每公里1.57元、莒光號每公里1.75元。



自強號調整起碼里程為20公里收45元，超過20公里部分不變，每公里維持2.27元。



如果交通部通過台鐵票價調漲方案，短程票價調高較多，長途影響較小，如區間車台北到板橋，可能從15元漲到25元，與台北捷運同價，台北到新竹從114元漲為125元；自強號台北到板橋從23元漲到45元，台北到花蓮票價不變，台北到台東從783元漲到785元。1060527