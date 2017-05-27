衛生福利部長陳時中率「世衛行動團」到日內瓦向各國發聲，並在今天(27日)返國。陳時中表示，對於此行，他盡責且無愧，總統在接見時也鼓勵有加。陳時中表示，要爭取重回世界衛生大會(WHA)是件困難的事，更重要的是與各國的實質交往，未來希望能擴大舉辦研討會，分享台灣的經驗；他並認為，只要氣長，終有一天可以重回WHA。

由衛福部長陳時中領軍的「世衛行動團」27日返國，並在面見總統後於衛福部召開記者會。對於此行，他表示自己盡責且無愧。

陳時中並透露，行動團返國後面見蔡英文總統，總統對他們也鼓勵有加，握手握得很用力，他可以感覺到總統應該很滿意行動團這次的表現。

對於是否擔心明年仍無法拿到邀請函，陳時中認為，只要我們的氣長，終有一天可以進去。陳時中：『(原音)我想這是一個長期的抗戰，大家是比看誰的氣長，而不是比誰的力大，只要我們的氣夠長，終有一天我們會進去的。』

至於未來努力的方向？陳時中認為要爭取到邀請函重回WHA或世界衛生組織(WHO)是件困難的事，更重要的是實質的交往。他指出，這次台灣在日內瓦辦了2場研討會，與其他國家交流台灣的經驗，對方都很喜歡這種方式，未來可以擴大舉辦。衛福部也會就其他國家有興趣的合作項目積極聯繫，希望能開啟相關計畫。

對於WHO新任幹事長艾德哈諾姆(Tedros Adhanom)來自與中國大陸相當友好的衣索比亞，是否對台灣不利，陳時中表示，情況不會比現在更壞，幹事長與中國的關係也不會比現任的陳馮富珍來得更深，他認為艾德哈諾姆是弱勢地區出來的代表，對於發展WHO的實質公平正義有其理想與看法，至於台灣的實質公平正義與對岸的打壓在他心中會形成怎樣的比例，就有待我們努力。