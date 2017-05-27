▲石岡區農會與公所清潔隊辦理農藥空瓶回收活動，地方農民熱烈響應繳交農藥空瓶。（圖／記者黃玿琮攝2017.05.27）

石岡區農會與石岡區清潔隊辦理石岡區農藥空瓶回收活動，全區分9處回收點，鼓勵農友配合繳交農藥空瓶，並發放紀念品；共有近100位農友繳交農藥空瓶，約有1200公斤的回收量。

石岡區農會總幹事張東海表示，石岡區以種植水果花卉為主，近年來農會積極宣導農友在農藥噴灑完畢後，將農藥空瓶先集中放置，待農會辦理空瓶回收時才將空瓶拿到定點去繳交，才不會造成環境的汙染。

石岡區清潔隊隊長羅梅春指出，農民於繳交農藥空瓶前，請農友配合先將廢農藥空瓶，三沖三洗後，才選擇就近地點繳交；農藥空瓶內通常還有少量農藥殘留，經過三沖三洗後繳交，才不會造成回收人員的危險，以及對環境造成汙染。

石岡區梨產銷班第3班班長賴永進表示，石岡區農會與石岡區清潔隊辦理農藥空瓶回收活動，確實解決農民的難題，因為農藥空瓶堆置太久，又沒有專門的回收業者在回收，勢必造成農業生產環境的髒亂及汙染；現在定期辦理農藥空瓶回收，就能解決農民的困擾，希望農政有關單位能持續辦理。