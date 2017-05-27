▲瑞吉里長游俊樺分發愛心肉粽，給該里的60位中低收入户。（圖／記者宋汝夔攝 ，2017.05.27）

為慶祝端午佳節，及發揮愛心關懷弱勢團體與中低收入戶，旗山區公所邀請旗山天后宮、八正慈善功德會及郡陽慈善功德會贊助，共同舉辦「旗聚眾心分享粽愛」活動，再經由七個社區的志工夥伴，分別包煮製作4.248顆粽子，分享給全區各里的683位中低收入戶。配合端午節舉辦的包粽子活動，南新社區在前社區理事長徐林素卿的帶領下，昨天晚上部分志工就先洗粽葉、切炒蔥頭酥、浸泡花生及爆香五花肉與板栗等前置作業。

▲志工媽媽包的粽子，除了真材實料外，還帶著滿滿的愛心。（圖／記者許薰方攝， 2017.05.27）

今天一大早五點多，高齡80的阿嬤張秀美就前來社區活動中心，浸泡七斗的白糯米；六點多，十幾位志工媽媽、阿嬤們，就分別各就其位開始包起粽子了。徐林素卿表示，旗山區公所社會課提供的粽子材料費，一顆是25元，平均一斗米，可以包120顆粽子。肉粽的內餡，主要的是由少許鹽巴、糊椒攪拌均勻的白糯米，加上花生、五花肉塊、鹹鴨蛋黃，及香菇、蔥頭酥、蝦米等配料。包串好的肉粽，經過水煮一個小時後，就可以分享食用了。

旗山區公所社會課長林靜芳指出，今年舉辦的「旗聚眾心分享粽愛活動」，是由旗山天后宮贊助46.500元、八正慈善功德會30.000元、郡陽慈善功德會32.500元；70斗米則由南勝聖母慈善會全數認養。並請中正、大林、大山、東昌、南新、鯤洲及新光等七個社區， 分別包煮製作4.248顆粽子，再交由分享給全區各里的683位中低收入戶。

▲80歲的志工阿嬤張秀美，一大早就歡心起身到社區包粽子。（圖／記者郭瑞萍，攝2017.05.27）

下午二點，南新社區包的360顆粽子，由瑞吉里里長游俊樺領回里辦公室，再請該里列册的60位中低收入戶，憑通知單每戶領取6顆肉粽，大家一起來，共同感受政府的美意，及分享社區的愛心，歡度端午佳節。