▲通緝逃亡八年的郭男遇上細心的松安所副所長裘景智就裁了。（圖／記者鄧力軍翻攝）

郭姓男子身背詐欺、偽造文書兩罪通緝逃了八年，期間曾遭方攔查，郭男都靠背誦林姓男子身分資料過關，日前郭男騎機車被第五分局松安所警方攔下，警方二次核對照片都不像本人，警方臨時問了生肖、身分證字號等幾道題目，郭男回答得滿頭大汗，最後被逼得承認真正的身分，結束8年通緝生涯。

51歲的郭男自稱沒帶身分證件，吞吞吐吐佯稱姓林、66年次及一組身分證字號，經查詢2次，並仔細核對照片均非其本人，用人臉辨識系統仍無法比對其正確身分，副所長裘景智故意考詢該男子生肖，男子竟然想了幾秒才回答，此時已經識破男子在說謊。

男子面對警方不斷盤問，始終三緘其口拒不吐實，副所長觀察到該男子不停冒汗，顯得非常緊張，心裡研判該男子應該是通緝犯無誤，遂好言相勸並對其道德勸說，該男最後自知難逃，坦承說出正確之身分證號碼，結果郭男竟於民國98年因詐欺及偽造文書案件，分別遭桃園及屏東地檢署發布通緝在案，迄今8年多尚未被查獲，郭男向警方自稱逃亡8年多期間，曾多次被警察攔下，沒想到這次會栽在細心、鍥而不捨副所長手上，直呼真是倒楣。