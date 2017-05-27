▲吳澤成(右)要求養豬場業者立即改善臭味問題並限期完成。（圖／記者李清貴翻攝,2017.5.27）

為了解員山鄉內城地區養豬場臭味及水質污染問題，宜蘭縣代理縣長吳澤成今（27）日率縣府相關單位前往現場會勘。吳澤成要求養豬場業者立即改善並限期完成，同時也指示縣府相關單位持續列管追蹤至改善為止，如果未改善將予以最重廢照處置。

宜蘭縣員山鄉內城地區居民日前到宜蘭縣議會陳情，要求議會督促縣府改善境內養豬場臭味問題，當時代理縣長吳澤成答應一個月內前往了解。今天吳澤成利用假日率領環保局長周錫福、農業處長陳德星等相關局處首長實地到現場了解情況。員山鄉籍的縣議員黃浴沂表示，居民只有一個訴求，就是不要有臭味，希望縣府徹底解決這個問題。

吳澤成了解實際狀況後，要求養豬場業者立即改善並限期完成，吳澤成同時指示縣府相關單位持續列管追蹤至改善為止，以符居民訴求，否則最重將採取廢照處置，請業者務必配合。

縣府農業處表示，經會同縣府各單位逐場檢視並邀請專家學者協助診斷之後發現，養豬場在飼養管理及糞尿處理設備上均有缺失，已要求業者就超過合法飼養頭數造成飼養密度過高、廢污水處理設備損壞及未確實操作兩方面限期改善，並要求業者於飼料添加益生菌等除臭製劑，提高消化利用率，有效降低豬糞尿臭味。 同時，就長期改善方面，縣府將輔導業者申請設置厭氧發酵及沼氣發電設備，集中處理豬糞尿，大幅降低臭味、改善排放水質，以期達到循環再利用的效果。