（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄籍漁船「永富升號」被查獲走私高純度海洛因693公斤，為國內治安史上最大宗，蔡姓船長及許姓4名船員經檢察官今天陸續向法院聲請羈押禁見獲准。



檢警海巡專案小組25日清晨5時32分，在烏坵東南方12.5浬海域，登上高雄籍漁船「永富升」號，在船上查獲高純度海洛因磚693公斤，並逮捕涉嫌運輸毒品的蔡姓船長等5人後，隔天26日上午由海巡人員將人船押解至高雄港後，將扣案毒品搬運下船，逐一清點。



許姓等4名船員昨天晚8時30分解送雄檢，經檢察官漏夜複訊，認有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，並經法院於今天中午裁准。



蔡姓船長因涉案情節重大，有詳加追查必要，直至今天下午2時30分左右，才由海巡及警方解送至雄檢，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，傍晚獲法院裁准。1060527