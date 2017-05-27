▲EXID紅毯受訪時間比Crayon Pop少。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）

韓國女子團體EXID 27日抵台參加活動，她們穿上第三張迷你專輯打歌服，現身紅毯惹得不少紛絲尖叫連連，不過她們受訪時間，比起Crayon Pop明顯減少許多，是因為後方黃立成已在等待，只好匆匆結束EXID訪問，令在場等待許久的粉絲臉上呈現無奈表情，畢竟此活動並非所有人都能入場，為睹偶像風采，只好淋雨守在公開場合。

EXID站上定點先打招呼：「大家好我們是EXID」，不過哈妮卻沒默契的用中文問候，標準程度驚豔主持人，要求她再講一次，哈妮竟俏皮比上愛心表示：「我愛你謝謝大家」，隨後再說：「很努力學習！」相當逗趣。其實哈妮三月底曾獨自訪台，為代言的茶飲站台，當時就已展露出她努力學習的中文實力。

今站上此活動的兩團韓國藝人，除了EXID，另一團就是Crayon Pop，不過她們受訪時間不成正比，原來是因為排在EXID後方的黃立成早已待命等候，只好匆匆結束對她們的提問，而現場望過去，其實一半以上都是EXID粉絲，臉上紛紛呈現出「可惜」表情，好在不因此事，影響見到偶像的好心情，而她們一離開，現場2／3粉絲速速散光。

最後EXID透露，期待有機會可以吃到台灣美食及芒果冰，而她們也將於七月底來台舉辦巡迴活動。

▲EXID來台。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）

▲EXID來台。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）

▲EXID來台。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）

▲EXID來台。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）

▲因黃立成提早到現場，使得EXID訪問時間被迫減短。（圖／記者陳明安攝，2017.5.27）