▲里港分局長蘇榮明率所屬員警響應「捐血一袋、救人一命」的精神。（圖/記者陳宗傑攝，2017.5.27）

屏東縣政府警察局里港分局為慶祝警察節建立警察新形象，日前假里港衛生所旁，舉辦員警捐血活動，分局長蘇榮明率所屬員警參加，場面熱絡，響應「捐血一袋、救人一命」的精神，重塑「熱血警察」形象。

本次捐血活動，由里港分局與高雄捐血中心共同辦理。里港分局並利用各種集會場次，廣為宣導同仁、義警暨民防人員及志工參加本次活動。在分局長蘇榮明號召下，員警紛紛利用勤餘或(輪)休假時間共襄盛舉，當日捐血數量共計約65袋(1萬6仟餘CC)。

▲里港分局長蘇榮明率所屬員警響應「捐血一袋、救人一命」的精神。（圖/記者陳宗傑攝，2017.5.27）

分局長蘇榮明積極提倡捐血不但能救人，對個人的新陳代謝也極有幫助，定期捐血是維持健康的方法之一，捐血可促進新陳代謝亦可減少罹患心臟血管疾病的機率。參與本次捐血活動之員警，平均每人均有20次以上之經驗，由此可見警察不僅為「人民褓姆」更有「俠心仁腸」，希望藉由警察捐血活動能拋磚引玉，引起社會大眾的共鳴。

▲里港分局長蘇榮明率所屬員警響應「捐血一袋、救人一命」的精神。（圖/記者陳宗傑攝，2017.5.27）