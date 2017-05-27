（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄籍漁船「永富升號」被查獲走私高純度海洛因693公斤，為國內治安史上最大宗；「這批貨」置放船上甲板及船頂明顯可見，沒有遮掩，大剌剌走私行徑，令登船緝毒人員傻眼。



專案小組據報，「永富升號」4月17日從高雄旗后安檢所出港作業，趁機前往緬甸外海接運毒品，將走私大量毒品入境，永船昨天清晨駛至烏坵東南方12.5浬海域，已進入領海鄰邊。



專案小組認為時機成熟，雄檢即指揮巡防艦「金門艦」進行海上攔截、登船臨檢，當場在船上查獲大批海洛因磚，這些海洛因磚以碰墊包裝再用漁網捆綁，分別置放在船上甲板及船頂，如此大剌剌走私毒品，沒有任何掩飾，令緝毒幹員傻眼。



海巡及警方當場逮捕蔡姓船長及許姓、邱姓、2名郭姓4名台籍船員，其中許姓等4名船員昨晚經檢察官漏夜偵訊向法院聲請羈押禁見，今天中午獲法院裁准；蔡姓船長下午仍接受檢察官複訊中。



雄檢指出，4名船員昨晚到案時，供詞避重就輕且都否認涉案，因他們所涉罪刑刑期5年以上，且有串供逃亡之虞，經檢官向法院聲請羈押禁見獲准；蔡姓船長拒絕夜間偵訊，今天下午才展開複訊。



雄檢說，永船設有夾層及密窩，蔡姓船長卻未將毒品藏好，有恃無恐地暴露在船上明顯可見，十分不尋常，將擴大追查其幕後金主及貨主。



雄檢認為，這批海洛因1800塊數量龐大，私梟不太可能甘冒如此大風險，集中一次走私，很可能來自不同貨主，且這趟「運費」驚人，船長資金流向都是偵辦重點。



雄檢指出，本案檢舉獎金占破案獎金6成，有無檢舉人或會核發多少破案獎金都不便透露；行政院長林全明天上午將南下雄檢慰勉破案有功人員，現場也將展示查扣的1800塊海洛因磚，展現政府緝毒決心。



雄檢說，有媒體報導本案暴露台灣恐淪為全球毒品轉運站，但初步了解，這批「貨」是從境外走私來台，並無國外貨主，全數為內用市場，不應是全球毒品轉運站。1060527