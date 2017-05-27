（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）清境高空觀景步道今天正式啟用，每天限量4000張門票，避免人車塞爆清境、維持旅遊品質，主要為網路購票，少數現場販售。



由南投縣政府規劃興建，民眾期待多時的「清境高空觀景步道」啟用，第一期步道全長1.2公里，沿省道台14甲線而建，在清境旅遊服務中心附近的「蝴蝶園」及青青草原南商圈攤販區對面，設兩端進出口，旅客可遠眺高山美景、縱覽清境風光，宛如置身樹梢雲端。



不過步道兩端進出口腹地不大，加上清境地區是熱門觀光景點，省道台14甲線路幅不大，假日時常塞車，為避免爆量遊客讓清境交通癱瘓，清境高空觀景步道採遊客總量管制，主要透過網路預約購票，少數供現場銷售，若當天門票售完，則呼籲旅客勿再前往。



民眾需透過網路預約並完成付款，預約梯次分為上午、下午兩場次，每一場次開放1700張門票供網路預購，另300張門票供現場銷售，換言之，每天只開放600張門票供現場銷售、3400張供網路預購，一天限量4000張門票，但網路與現場門票比例仍會視情況調配。



民眾網路購票搜尋「南投好好玩」，進入網站預購，或透過手機下載「南投好好玩」軟體也可使用，票價分為全票新台幣50元、優待票30元、特惠票10元，每人最多限購59張，購買成功後，憑手機出示或列印紙本票券(QR-code)，依預約時段排隊進場。



縣府今天上午舉行清境高空觀景步道開幕式，經多重因素考量，今天不開放網路預購，僅開放現場售票，上午7時30分起進場，28日網路購票已額滿。1060527