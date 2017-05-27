▲傳統藝術傳習計畫結業藝生向恩師行謝師禮。（圖／記者李清貴攝,2017.5.27）

農曆五月初七為傳統工藝祖師－魯班仙師誕辰，國立傳統藝術中心與文化部文化資產局及全聯善美的文化藝術基金會今（27）日上午共同舉辦魯班誕辰暖壽宴祭典及接班人傳統工藝示範與推廣計畫謝師禮，邀請傳統藝術傳習計畫結業藝生進駐宜蘭傳藝園區，並以傳藝園區做為技藝實踐與發展的基地，藉以維繫台灣傳統工藝的生命力。

農曆五月初七為傳統工藝祖師－魯班仙師誕辰，傳藝中心為彰顯傳統工藝傳承精神，將藝生駐園計畫結合魯班誕辰慶祝活動，提前舉行魯班誕辰暖壽宴，邀請文化部登錄的重要傳統工藝保存者(即俗稱人間國寶)，傳統木雕保存者施鎮洋、錫工藝保存者陳萬能及粧佛保存者施至輝擔任獻官為祖師賀壽，酬謝祖師恩德。

今日活動依照傳統習俗舉行謝師禮，儀式分為謝祖師禮、謝師禮、牽成禮三階段，感謝藝師教導技藝，也代表謝師禮完成後，藝生們將以習得的技能投入傳統工藝領域，並肩負起傳統工藝傳承與推廣的任務。

傳藝中心主任吳榮順指出，傳統藝術傳習及專業人才的培育是傳藝中心的核心業務，傳藝中心將持續傳統藝術保存與發揚的核心使命，以公、私部門協力合作模式打造傳統工藝育成發展的平台，除提供人才媒合及文化就業機會，也保存發揚珍貴的台灣傳統藝術資產。並藉由進駐傳藝中心園區，讓這些藝生展現精湛技藝，也讓中外遊客得以看到傳統工藝的風華。

今年進駐園區的藝生包括傳統木雕保存者施鎮洋傳習的施懿紋、吳適為、羅又睿；錫工藝保存者陳萬能傳習的李瑋、楊蕙如以及粧佛保存者施至輝傳習的陳宗蔚等多位工藝新秀，他們將從今天開始到12月25日輪番在傳藝園區文昌街的駐園工作室展開各自的創作，持續精進技藝，並展示介紹其習藝的理念、師承脈絡及傳統工藝內涵。另外在展示館一樓的傳統工藝示範推廣工坊，民眾可以近距離欣賞藝生現場創作的獨到功夫。傳藝中心表示，藉由藝生們現場動態的示範解說，讓民眾進一步理解傳統工藝的歷史性、藝術性與技藝之美，感受傳統工藝與生活間密不可分的文化關聯。