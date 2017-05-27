身呼吸藝術舞蹈團成果發表 呈現舞蹈之美NOWnews今日新聞 (2017-05-27 18:03)
澎湖縣政府文化局今(27)日晚間7時30分，在澎湖縣演藝廳舉辦一場「身呼吸藝術舞蹈團～106年身呼吸藝術舞蹈團成果發表」。
身呼吸藝術舞蹈團表示，今晚演出，將中國少數民族舞蹈、西方現代舞、中東肚皮舞和現今的流行舞結合，融入豐富繽紛的色彩與絢麗的燈光效果，要為這最美麗的海灣舞出熱情舞出風采！希望能藉舞蹈無窮的創作空間及肢體張力的影響，結合觀賞者與表演者，共同建立對藝術的愛與共鳴，並提昇澎湖縣民之藝術與運動才能，透過舞蹈演出方式，呈現團體與個人律動、肢體技巧等舞蹈之美，激發澎湖縣民對舞蹈運動學習意願與藝術內涵。
身呼吸成立至今已有8年的時間，參與多場花火節表演、泳渡澎湖灣以及許多民間大小團體活動的演出，榮獲無數國內外專業肚皮舞蹈大賽獎項，期間積極推廣兒童肚皮舞與成人肚皮舞這美麗的舞蹈運動.希望大朋友小朋友共襄勝舉!
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