遊俄羅斯美夢成真 皇家航空直飛雙都金環小鎮MOOK景點家 (2017-05-27 15:20)
文／MOOK景點家整理 圖片提供／巨大旅遊
俄國詩人費多爾，圖契夫曾說過：「俄國是無法用理性來了解的，也不能以一把普通的碼尺來測量。」擁有豐富的人文素養，音樂大家柴可夫斯基、大文豪托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基等，頂尖的芭蕾舞、馬戲團人才濟濟。獨特的東正教建築風格，薈萃俄羅斯無與倫比的文化與藝術精華。
搭乘俄羅斯皇家航空、直飛俄羅斯、莫斯科進.聖彼得堡出
當日即可抵達俄羅斯下榻住宿，不必夜宿機上，可以於下榻的飯店充分休息、調整時差。
莫斯科/聖彼得堡 安排中段國內班機，省時又舒適
俄羅斯兩大城市莫斯科、聖彼得堡相距650公里，選擇搭配國內線班機，讓旅途輕鬆舒適，留更多時間暢遊北方大國。
本行程安排六大參觀推薦1.參觀與大英博物館、羅浮宮、紐約大都會齊名的四大博物館之「冬宮(隱士廬博物館)」。
2.參觀媲美凡爾賽宮，聖彼得堡最美花園宮殿設計「彼得夏宮」。
3.參觀女皇宮殿的優雅與華麗，聞名世界獨一無二的「凱薩琳宮〈琥珀廳〉」。
4.參觀1990年登錄世界文化遺產，俄羅斯心臟莫斯科「紅場、克里姆林」。
5.參觀彼得大帝所興建防禦性碉堡，現為俄國沙皇長眠之處「彼得保羅要塞」。
6.參觀俄國東正教信仰最重要中心「聖三一修道院」。
二大經典體驗1.體驗豪華程度媲美宮殿，莫斯科「地下宮殿之旅」。
2搭乘遊船感受聖彼得堡媲美威尼斯水道的「涅瓦河遊船之旅」。
嚴選俄式風味餐食俄式套餐貼心設計：四道式+咖啡或茶+飲用水
【修道士的秘密風味餐】修道院的修士將美味藏在甕底的秘密料理。
【亞美尼亞烤肉風味】正宗亞美尼亞民族烤肉串，多元民族美食體驗。
精選住宿飯店聖彼得堡住宿3晚四星飯店PARK INNHOTEL或同等級。
莫斯科住宿3晚四星飯店MILAN HOTEL或同等級。
貼心安排個人導覽全程每人一組專業導覽耳機。
中文(或英文)導遊解說服務，讓您更深入瞭解俄羅斯的歷史典故。
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