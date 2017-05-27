【大成報記者心愚/臺中報導】慶端午，「粽子成城」溫馨做公益！位於台中市西屯區福雅路702號的「台灣Ｅ食館」為回饋社會，27日要把全店整天的營業額全數捐出來，充作彰化家扶中心扶幼工作基金。負責人紀志誠表示，這次活動預計至少捐助10萬元，若營業額不足、也將補齊；如果民眾反應熱烈、把店裡的商品都搬光光，估算營業額可達60萬元左右，同樣會全數做公益。紀志誠透露，2016年8月曾看到彰化田園生活廣場封館義賣捐助彰化家扶中心活動，當下立刻愛心響應參與，因而與該中心結緣；之後更與太太分享及商量，覺得在能力範圍內也應盡一份心力回饋社會。而台灣Ｅ食館2016年底開幕，隔年3月便與彰化家扶聯絡，經試營運3個月後、賣場一切就緒，正好可以實現承諾。佔地大約100坪的台灣E食館，店內商品琳瑯滿目，尤以所批發零售的糖果、餅乾、瓜子、泡麵、汽水、禮盒、養生堅果…等產品最受歡迎。紀志誠表示，27日歡迎民眾全天到店大採購，當日營業額若未滿10萬元，將會自掏腰包補足全額捐給彰化家扶中心；一旦民眾熱情響應，把店裡商品搶購一空，營業額預估約50~60萬元，他還是會全部捐助彰化家扶扶幼基金。更希望藉由這次活動拋磚引玉，讓社會大眾更瞭解家扶，並一起關懷家扶兒童。得知這項愛心訊息後，據了解，包括彰化家扶彰化扶委會主委林條金伉儷、創會主委朱筱健夫婦、員林區扶委會主委陳彥蓁、兒少保委員會輔導主委李世湧伉儷、永久認養人聯誼會會長朱秀芬與多位委員們，陸續從員林市、伸港鄉、花壇鄉、鹿港鎮及彰化市各地到店採購；不少民眾也紛紛響應。彰化家扶主任王震光指出，彰化家扶中心除每年募集各項獎助學金、急難救助金，更積極籌募貧困弱勢家庭生活、教育及醫療補助費用…等，以幫助扶助家庭急難所需，感謝社會各地的家扶好朋友，持續不間斷的捐助，讓扶幼的工作能永不停歇；更感謝紀老闆愛心不分縣市地拋磚引玉，讓社會上更多善心人士共同幫助家扶兒及其家庭。