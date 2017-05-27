【大成報記者心愚/臺中報導】2017年東海大學畢業典禮27日在該校中正堂舉行，今年畢業典禮校方邀請到巨大集團創辦人劉金標致詞，勉勵學生繼續學習當自己，立足臺灣、放眼世界。校方還特別致贈畢業生黃色的畢業福袋小書包，期望同學們揹著夢想、帶著祝福，迎向未來新的挑戰。東海校長王茂駿首先恭喜畢業同學，在美麗的校園裡度過幾年美好的時光，也接受完整的通才教育、做好札根功夫，更培養職場所需的專業基礎與軟實力，在未來的生涯發展中奠定良好基礎。他說，人生是一場旅程，途中難免會遇到種種狀況、甚至是突如其來的災難或挑戰；但同學們須堅定心思意念，除要專注在理想與目標上，更要檢視心中的羅盤、確認自己是否站在對的地圖位置上。王茂駿也期勉學子逆境中要能保持正向的心態，把挫折失敗當做良師、當做成長的機會，轉而欣賞沿途風景、堅持到底以達成目標。他更以蕭伯納曾說過「生命真正的喜樂，是為了你所認定的偉大目標而活。」祝福畢業同學們，如鷹展翅上騰、迎向璀璨的未來。董事長曾紀鴻也指出，「十年樹木、百年樹人」，東海大學是全臺灣最美麗的校園，這是10年樹木的成果；同時，期盼東海會是百年樹人的基礎，不僅是終身學習、而是讓每個人的潛能得以發揮、適才適所，並有所貢獻與成就。他期許畢業生在往後的日子，能得到「立人極於無窮」。劉金標會中則分享個人經歷。他透露，自己不是認真念書的好學生，考試與學歷不佳，所以只好往創業路上前進，向社會學習；而社會是一所唸不完、學不完的超級大學。剛開始工作的時候，有衝勁卻沒有毅力，每兩到三年就換一份工作，包括麵粉、罐頭、木材、螺絲釘等工廠，還有貨運行、鰻魚養殖等工作，他都經歷過。但在跌撞的創業過程中也喜歡挑戰，總算在38歲找到真正的興趣，於腳踏車業創業努力。他並持續品牌創新及推動階段性變革，除了捷安特品牌外，劉金標說，一生最有意義的事，就是把台北YouBike創造出「全球第一」的績效。他提到，自己的創業過程跌跌撞撞，在學習中經營、經營中學習，也學到街頭智慧、懂得識人，並堅持走自己的路；後來則朝向永續經營自創品牌、全球化經營發展。劉金標強調，創新不能偏離需求，要以未來市場的需求為主，現在決定要做什麼、但要和未來連結；而要瞭解過去與行業、也要深入瞭解現況，才能策劃未來。他並以「春江水暖鴨先知」比喻自行車環境的改變。此外，劉金標認為，73歲第一次去環島、80歲再去環島，是個人一生最有價值的事；4年後還想要再環島，實踐「學到老、騎到老」的人生哲學。最後，他勉勵學子「立足臺灣、放眼世界」，繼續學習當自己。