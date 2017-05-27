【記者高金次新北報導】新北市5月9日五股區民義路的火警案，除了因為住宅用火災警報器(簡稱住警器)偵測到火災發生及時提醒住戶外，更喚起了宣導志工與住戶的一段緣份。消防局指出，5月12日護士節當天90歲的王姓老翁專程跑去找正在診所工作的五股分隊宣導志工副分隊長許寶貴表達感謝之意，讓副分隊長許寶貴覺得這是最好的護士節禮物，因為5月9日王姓老翁的妻子在五股區民義路的家中因烹煮食物未關閉爐火，就跑出去聊天，沒多久屋內傳來住警器的警報聲，並瀰漫著白煙，所幸王伯伯因聽到住警器的警報聲及時察覺，立即進入廚房關閉爐火，避免一場可能發生的火災。宣導志工2年前在該區訪視時一直遭受拒絕，直到居家訪視到這位眷村的王姓老翁家中，雖然王姓老翁開始時保持著懷疑，但是他體恤志工辛勞，並了解到居家防火的重要性，因此主動帶著志工在眷村裡逐戶訪視，也建立了彼此深厚情感。2年後的5月9日，當時裝設的住警器的成功動作，避免了火災的發生，讓王伯伯及妻子更深刻體會到住警器的重要性，協助推廣自主安裝，也讓這樣的工作意義與價值被看見。五股分隊宣導志工分隊長鍾瑞英表示，預防工作總是最辛苦，因為平時看不見，所以容易被忽視，從事宣導工作10年，參與上千戶的居家訪視，一切的辛苦都值得，因為我們救了人。新北市政府消防局再次呼籲，當您遇到這群宣導志工時，千萬不要拒訪!他們以實際行動走入民眾家中，免費到府針對住家用火、用電等可能潛在危險因子，提供建言，並指導製作家庭逃生計畫。此外，民眾家中應像王姓老翁一樣儘速完成安裝來確保自身安全。圖文說明；消防局平安到你家以實際行動走入民眾家中。（記者高金次攝）