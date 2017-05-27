記者蘇彩娥／南投報導

全台最高、最長的天空步道 ｢清境高空觀景步道」於端午節連假第一天(27)日上午正式啟用，吸引大批遊客前來，欣賞美麗的空中山景。 前總統馬英九為步道剪綵，於早上8時親自體驗走了一趟，沿途雲霧裊繞，讓馬前總統大呼真的太棒了！帥呆了！更用｢舉世罕見」來形容步道沿途的美景。

上午10時開幕活動，首先由清境國小的小朋友穿著傳統服飾表演雲南傣族的擺夷舞做為開場，立委馬文君、縣議員林芳伃、廖文賢、仁愛鄉長江子信、清境農場場長簡世峰、清境觀光協會理事長魏振宇、南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕等一起為步道剪綵。

前總統馬英九等貴賓為清境高空觀景步道開幕剪綵。

為保持旅遊的品質及控管人潮，縣府首次開放手機APP及網頁預訂，每天上、下午各2千人，馬前總統由縣長林明溱以手機掃瞄QRCODE，完成驗票手續進場。網路預約策略奏效，步道開放首日現場井然有序，遊客透過手機認證入園模式，並走完1.2公里的步道，享受一趟高品質的高山步道之旅，免去排隊購票之苦。

縣長林明溱在開幕致詞時表示，為了讓遊客到青青草原更安全，縣府向中央爭取興建步道，第一期工程1.2公里啟用後，第二期工程0.8公里已經發包，希望能在年底前完工。另為了解決清境地區長期塞車問題，縣府也規劃興建3座立體停車場，希望爭取中央前瞻計畫補助。林縣長說，開放網路購票以來，民眾已經訂購超過4萬張票，門票收入已經突破百萬元。

清境國小的小朋友穿著雲南傣族的服飾跳擺夷舞來歡慶迎賓。

｢清境如仙境，遊客似仙人，身在飄緲中，世間何處尋」，馬總統則是對清境地區美景印象深刻，還特別寫了一首詩盛讚清境美景恍如仙境。馬前總統認為清境美景一定引爆人潮，建議縣府用總量管制及接駁方式因應，兼顧旅遊品質。

清境高空觀景步道全程均採用無障礙設計，連結國民賓館至青青草原南票口，沿途共有6個觀景台，能夠遠眺中央山脈、奇萊山。為避免交通阻塞，縣府更首度與豐趣科技股份有限公司合作，採網路預約制控管人潮，民眾使用「南投好好玩」APP或網頁就能訂票，每日總量管制，上下午場次各2,000人，其中1,700個名額為網路預約，另外300個則開放現場購票。網路或APP購票後，掃描QRCODE就能進場。此外，南投客運（http://ntbus.com.tw ;洽詢電話：049-2984031）也提供假日接駁車（每人需另外付費20元），避免擁擠的塞車潮。

清境得天獨厚的美景，佐以特色民宿讓人仿如置身歐洲異國景緻中。(佛羅倫斯民宿提供)

清境農場青青草原上，起伏綿延的如茵綠草地，綿羊漫步其間，更像是置身在北歐異國風景畫中，遊客可夜宿清境一宿，除了到清境走步道欣賞高空美景，或是觀賞綿羊秀之外，合歡山被譽為東亞地區最高海拔的觀星地點，是最適合觀賞星星、月亮、日出絕佳地點，怕塞車的民眾盡量搭乘公共運輸前往清境地區，或搭乘清境在地業者OK bus 清境觀光巴士所推出的「OK BUS圓夢專車」，可免除長途開車之辛勞，輕鬆暢遊清境美景。