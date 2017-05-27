記者張朝福／嘉義報導

端午連假第一天，嘉義市市長涂醒哲搭上嘉義獨有的檜木森鐵列車，陪同參加「金黃之戀遊程」的民眾一起搭上檜木小火車，除了50位來自北中南參加遊程的民眾外，市政府也免費招待嘉義市15位育幼院的小朋友一起參加體驗遊程，遊程內容包括洗愛玉、乾燥花DIY、押花紋身、在黃金花雨下拍照等，特色午餐則是端午粽及地方特色美食組合，市政府透過體驗活動力推地方特色小旅行，期待活絡觀光產業，讓更多人到嘉義市旅遊享美食。帶著民眾出遊賞花！嘉義市區裡阿勃勒黃花盛開，正下著浪漫的黃金雨，嘉義花季活動也迎來浪漫最終回，27日從白天到晚上，一連串與「黃金」有關的活動，民眾在一片片的黃金花海中，聽音樂、享美食，還有小朋友闖關遊戲，這個端午節很不一樣。

「歡迎大家來到嘉義賞黃金花抽黃金花！」涂醒哲市長說，今天是端午假期的第一天，也是花祭活動「金黃之戀」的開場。除了搭檜木小火車到北門車站外，也可以到旁邊的檜意生活村走走逛逛體驗做愛玉；另外傍晚也有音樂會可以欣賞，也期待大家端午節假期愉快！

交觀處表示，嘉義市區最盛大的阿勃勒花海，就屬世賢路一段、世賢國小前的快慢車道分隔島，沿著寬廣平坦的世賢路可一路賞花觀景，向來是開車族最愛的一段路。市政府27日晚上在世賢國小前的分隔島上舉辦音樂會，邀請「響綻室內樂團」、「藤井俊充三重奏」現場演出，並為阿勃勒打上燈光，花夜月下好不浪漫。為了讓活動的金黃體驗再升級，特別規劃了「賞黃金花、摸彩送純金花」的特別活動，民眾只要參加遊程、闖關體驗或是在「嘉義行旅」粉絲頁按讚打卡，就可以免費獲得一張摸彩券，最大獎項是純金璀璨花季鍊墜以及24K金金箔花飾，當晚將於世賢路花季會場抽出幸運得主，讓民眾在涼爽的夏日夜晚，體驗純金浪漫。