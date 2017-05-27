（中央社記者張謙香港27日電）陸媒報導，中國大陸在研發水下無人航行器方面發展迅速，最近在青島建立了相關航行器的裝備基地。



解放軍報報導，中國大陸水下無人航行器智慧裝備基地等17個軍工科技專案，11日在青島西海岸新區古鎮口軍民融合創新示範區集中簽約落戶。



報導表示，這17項專案的總投資金額為人民幣91.7億元，涵蓋航空航太、軍工裝備、戰略新興材料、海洋科技、衛星大資料等領域。



除此之外，報導沒有提供更多有關這個基地的資訊。



翻查資料，水下無人航行器是大陸研究的新領域。中國大陸中央電視台去年8月報導，大陸自主研發的50公斤級水下無人航行器通過國家科技部組織的驗收和海上試驗。



當時的報導指出，這標誌著大陸在微小型水下航行器方面突破核心技術，擁有自主完全智慧財產權，填補了中國大陸國內空白。



報導同時表示，在此之前，微小型自主水下航行器技術一直被美國等少數國家掌握。去年12月，大陸方面曾在南海水域取走美軍一具水下無人探測器，導致雙方關係一度緊張。



綜合相關報導，大陸方面從去年中成功自主研發水下無人航行器後，不到1年就建立了相關裝備基地。



根據資料，水下航行器的前端搭載聲納設備，利用聲納發出的聲波反彈；航行器既可用於民生如觀測水下地形、地貌、海洋生物等，也可以完成掃雷等軍用任務。1060527