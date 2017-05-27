（中央社台北27日電）中國大陸一名留美學生在畢業典禮上讚美在留學期間，感受到的甜美空氣與校園崇尚自由言論氣氛，遭到來自中國大陸網友的強力批評，被迫公開道歉。英國廣播公司質疑，這像是新一代紅衛兵。



美國馬里蘭大學畢業生楊舒平說，她當初來美國是為了新鮮的空氣，美國的空氣是那麼的「新鮮、甜美、近乎奢侈」，而在中國她所在的城市，每次出門都得戴口罩，否則就會生病。她也在馬里蘭大學體驗到另一種新鮮的空氣，也就是言論自由，感覺自己常被鼓勵表達意見和挑戰權威。



她的這番言論立即引來大陸網友群起圍攻，要求她道歉，還要她不要回國。中國大陸外交部也加入戰局，表示任何中國公民對任何事的表態都應該「負責任」。來自四面八方的抨擊，連家人也遭起底，迫使楊舒平公開道歉，但她並未因此得到原諒。



英國廣播公司（BBC）今天發表分析指出，僅管半個世紀之後的現在，已經不會看到文化大革命時期紅衛兵公開集結，但21世紀紅衛兵繼承人仍在網路世界出現，造成的結果跟50多年前沒有兩樣。中國大陸國力僅管大為強盛，但仍受制於政治上的集體思想。



報導指出，針對楊舒平的批評正好驗證她對中國大陸言論自由的看法。中國大陸政府與部分人士認為，不論身在何處，中國大陸民眾每當談論自己國家時都應該受到限制。



中國大陸國家主席習近平也有類似的見解。他曾公開呼籲記者、智庫和駐外大使要充滿自信地跟世界講述中國大陸的故事，但習近平並非要他們用「自己的」方法解讀。



一些大陸海外留學生毫不猶豫地響應習近平的呼籲。美國加州大學聖地牙哥分校裡的中國大陸留學生在校園裡公開表示，要採取嚴厲行動抵抗校方邀請西藏精神領袖達賴喇嘛；英國也有中國大陸留學生在使館支持下，嘗試禁止一名批評中國大陸宗教政策的人士參加校方活動。



報導指出，習近平時代出國留學的大陸學生人數增加，但大陸留學生對於批評中國大陸的論述容忍度卻在下降。1060527