國5南下車多 部分路段低於40公里中央社 (2017-05-27 16:51)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）端午節連續假期第1天，今天上午壅塞路段主要是國道1號及國3南下，下午國5南下車流量變大，部分路段車速低於40公里。
據交通部台灣區國道高速公路局下午4時30分路況資訊，國5南港到石碇車速38公里，石碇到頭城車速不到60公里。
國1及國3南下上午塞車路段，下午後已逐漸紓解。1060527
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