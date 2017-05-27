（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）巴黎艾菲爾鐵塔每年迎接約700萬名觀光客，已接近負荷極限，營運管理公司為了在不增加更多遊客的條件下增加收入，可能於11月起調漲票價，還要想辦法鼓勵遊客消費。



艾菲爾鐵塔地面空間原本可供遊客自由散步進出，但為加強安全控管，現在要走到鐵塔正下方，必須經過臨時搭建的安檢所，檢查隨身行李、經過金屬檢測後才能進入，離開時也要經過金屬閘門，預計秋天還要建起防彈玻璃牆。



安檢工作和維護保養鐵塔都需要經費。費加洛報（Le Figaro）報導，艾菲爾鐵塔的遊客容納量已近飽和，最多不能超過每年730萬人次，必須在不增加更多遊客的條件下開發新的收入來源。



艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）前任總裁布羅斯（Jean-Bernard Bros）告訴費加洛報，建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）為1889年的世界博覽會建造鐵塔時，只估計每年會有50萬名遊客，且規劃開放20年後拆除；雖然當時許多藝文界人士排斥這座前衛建築，但一般大眾相當喜愛，加上鐵塔的無線電科學實用價值，才讓鐵塔得以保存至今。



布羅斯認為，要讓鐵塔永存，可能必須考慮減少一些遊客，還要改變經濟策略，讓遊客不只是登塔拍完照就走。



艾菲爾鐵塔目前的成人票價為11到17歐元（約新台幣370元到570元）、12到24歲優待票8.5歐元、兒童票4歐元。



報導表示，票價可能要於11月1日起調漲，但還不知道漲幅多少。



艾菲爾鐵塔營運管理公司執行長亞尼克（Anne Yannic）說，杜拜塔（Burj Khalifa）票價在32歐元到88歐元間；帝國大廈票價48歐元；倫敦眼票價25歐元，相較之下，艾菲爾鐵塔還算平易近人。



她說，目前平均每名遊客在鐵塔消費約20歐元，其中一半是票價、一半是飲食或購買紀念品，營運管理公司的目標是提高50%的消費金額。1060527