文／MOOK景點家整理報導 圖片來源／Vivid Sydney



雪梨除了跨年煙火外，一年一度絕對不能錯過的澳洲雪梨光雕藝術展（Vivid Sydney）於5月26日到6月17日展開為期23天的活動，除了投射在雪梨歌劇院這個澳洲最著名的地標景點，港灣大橋等多處知名建築將上演燈光秀，並搭配音樂與聲光投影，讓整座城市都化為投影布幔，炫目浪漫又極富創意美感，都令遊客嘖嘖稱奇更樂在其中。

雪梨歌劇院、雪梨大橋都華麗變身，馬丁廣場的郵政總局也打上五彩繽紛的光雕投影，整個城市夢幻動人又充滿創意奇趣，雪梨重要古蹟與景點幾乎都變成夜晚中的光雕畫布，吸引大人小孩到此與聲光裝置互動，並且大拍特拍！

澳洲一向積極推動觀光，光雕藝術展（Vivid Sydney）是每年最重要的活動之一，同時也號稱是南半球最大的燈光秀表演，結合燈光科技與國家古蹟、建築與音樂表演，每年都吸引大批遊客前往，搭配雪梨歌劇院後台觀覽行程，或是雪梨大橋登橋行程都是非常精彩的遊覽雪梨的方式！

活動區域中多達90多個燈光影像裝置，180多位藝術家聯手創意，聲光動態互動效果一到夜晚就亮麗登場，每年迎接數百萬的遊客依同參與這場南半球最大的光雕盛會，是澳洲雪梨的年度盛事。

另有多項週邊活動可讓遊客參與，包括雪梨歌劇院舉辦一連串大型演唱會，透過藝術作品與遊客之間互動的裝置作品，都讓遊客玩得意猶未盡，留下深刻印象。把握23天的展期間到澳洲體驗Vivid Sydney，活動期間更是到雪梨觀光旅遊的絕佳時機。

【Info】

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