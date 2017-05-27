（中央社新加坡27日綜合外電報導）蘋果（Apple）今天在新加坡開設第1家東南亞直營店，吸引數以百計興奮的粉絲到這棟位於高級購物地段、潮味十足的兩層樓建築朝聖。



法新社報導，蘋果這間新店面位於地價昂貴的烏節路（Orchard），非常容易辨識，正門就是個醒目的玻璃商標。



美國科技巨擘蘋果指出，這家店料將成為蘋果全球最熱門的分店之一。



這個賣場寬敞的1樓，策略性地展示iPhone與MacBook等商品，樓上則被打造成教室模樣，讓消費者可以參與眾多「掌上」課程。



根據法新社記者觀察，蘋果這場備受矚目的開幕吸引數以百計購物民眾早早就在門外排隊，門一開，隨即有超過千人湧入。



搶到頭香的是一名25歲中國人，在澳門工作的他來新加坡度假，他在店門外過夜排隊超過12小時。



他告訴法新社：「我非常高興與興奮參與這次開幕，我也參加過澳門、廣州與南京直營店的正式開幕。」（譯者：中央社許湘欣）1060527