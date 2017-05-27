作者：快訊

5月25日至28日，2017中國國際大數據產業博覽會在貴州省貴陽市舉行，此次博覽會以「數字經濟引領新增長」為年度主題。在26日時，2017中國國際大數據產業博覽會也舉辦一場「機器智慧」高峰對談會，談論主題為「機器智慧--超越人工智慧新時代」，現場也邀請到阿里巴巴的馬雲進行一場主題演講，分享他對於「機器智慧」的理解和認識。以下為演講節錄：

首先覺得這樣的討論應該是在矽谷，怎麼跑到貴州來討論，其實這本身就是一個巨大的變化。我覺得可能四五年以前大家在貴州討論最多的是我們該怎麼樣抓住機會，能夠更加的後工業化，怎麼樣能夠討論挖更多的煤，開更多的工廠。但是短短四年還不到的時間，我們看到整個貴州大數據產業迅猛發展，這確實讓人震撼。

剛才我自己坐在下面在想，其實我們以前對貴州瞭解最多就是茅臺酒，我對茅臺酒很熱愛，也很關心，一直在講憑什麼茅臺酒那麼好，很多人跟我講了很多道理，其中，最神秘我覺得最不靠譜的一種說法就是空中22平方公里有一種神秘的菌在飛來飛去，我是不太相信的。其實茅臺酒就是地處偏遠山區產了很多糧食，但是由於東西運不出來，當地農民找到一種很好的釀酒方法，時間放得越長這個酒越好。但是在這樣的地方，這麼偏遠的農村，能夠談論大數據，能夠創造大數據，能夠對未來進行思考，我覺得這是貴州一種換道超車的戰略思考。其實大家知道，貴州這個地方在我看來是先天不足，交通也不行，基礎設施也不行，說到人才，這個地方我聽說只要有點才華的人都跑出去了。

但是現在不一樣，全世界的頂尖IT在DT時代最優秀人都跑到這裡，而現在把先天不足變成了先天優勢，對未來整個資料時代的把握是讓人覺得非常振奮，不是震驚。2016年，貴州在電商網購的增速是全國第一，網上銷售增速全國第二，2016年，貴州上雲的中小企業增長達到55%，增速也是全國第二。一個非常落後貧困的地區能夠把握住新的機會沖起來，我相信，十年以前你跟任何人講貴州有可能發展大數據，誰都不相信。但是今天，我覺得這裡就正在發生這樣的奇跡。我在想，如果貴州可以，你為什麼不可以？如果貴州這樣的人才資源都可以，你為什麼不可以？

我今天主要講一個觀點，我們人類在進入重新定義很多事情的世界。

貴州現在做的事情，我覺得每個城市都可以做，貴州人現在在做的事情，每個人都有機會在做。大數據時代，人人有機會。但是我們對做的事情的定義要進行重新定義。什麼是重新定義？我覺得，我們絕大部分的人是生活在昨天，以昨天的思考來判斷明天或者至少在解決今天的問題，重新定義是很少一部分人生活在明天或者後天，而且絕大部分生活在明天和後天的人有很多人是空想主義。如何能夠把生活在昨天和後天的人結合在一起，我們對很多問題將會重新定義。

未來的三十年會把很多今天看來很可能的事情變成了不可能，會把很多不可能的事情變成了可能。我想先講一些比較哲學方面的問題，也跟大家思考。去年我提了一個觀點，我說由於大數據時代的出現，我們對計劃經濟和市場經濟將進行重新定義，我們在過去的五六十年，大家認為市場經濟要比計劃經濟好很多。但我個人覺得，未來三十年，市場經濟和計劃經濟將會被重新定義。我這個觀點在國內得到了很多的經濟學家一致批判，大家覺得我是胡說八道。這裡我自己先告訴大家，我指的計劃經濟不是那時候蘇聯的計劃經濟，也不是中國剛開始的計劃經濟。

計劃經濟和市場經濟最大的差異是，市場經濟有一隻無形的手，我想問大家，如果這只無形的手你願意摸到，你願意做計畫嗎？在大數據時代，特別是萬物互聯的時代，人類獲得資料的能力遠遠超過大家想像，人類取得對資料進行重新處理以及處理的速度的能力也遠遠超過大家，不管是AI也好，MI也好，我們對世界的認識將會提升到一個新的高度。所以，我想說明的一個問題，由於大數據讓市場變得更加聰明，由於大數據，讓計畫和預判成為了可能。

兩個簡單的例子，以前的漁民出去下海撈魚，由於對氣象不把握，只能靠老船長的經驗來做，所以有沒有暴風雨純粹憑經驗，所以經驗主義成為了第一步。但是氣象臺出來，氣象就是資料。我們能夠準確的預判下午2點45分有暴風雨，這些出來以後，使得捕魚的計劃性就有可能出現。當然，回饋氣象臺第一波人就是那些老船長。第二步，我們今天在講以前沒有X光、沒有CT機的時候，我們只能把脈，但是有X、CT就去照，其實X光、CT都是資料。加入這個世界萬物互聯，所有資料都會有的時候，我們對很多昨天困境的認識要進行重新定義。

我去年講了一句話，我講五個新，未來三十年，這五個新將會深刻影響中國乃至世界的經濟、社會、政治方方面面，新零售，新製造、新技術、新能源、新金融，這五個新很多人批判，其實這五個新是重新定義這五個事。

新零售：未來零售是做服務

新零售就是必須重新定義零售。大家都知道，零售以前是當做銷售的管道，未來零售我看成是一種服務，以前零售是賣貨，未來零售是做服務，未來零售是計算要做的，所有物流也好，產品流也好，經營流也好，服務流，必須合在一起。20世紀如果是工業製造的能力，那麼21世紀是服務的能力。所以，新零售是我們必須對零售重新定義，原來賣貨，未來賣服務。新製造更是重新定義。我在很多地方講了很多遍，15年以前我說電子商務會衝擊零售行業，大家並沒有想回事，這兩年大家都罵電子商務衝擊了傳統零售，其實我覺得不是電子商務衝擊了傳統零售，而是你的保守，思想活在昨天希望留住昨天的思想衝擊了今天的模式。

新製造：重新定義流水線、標準化、規模化、集裝箱、低成本

下一波巨大的衝擊在未來十年以內，製造業會遭遇前所未有的衝擊。因為新製造將重新定義原來所謂流水線、標準化、規模化、集裝箱、低成本，將會徹底會被改變，所以定制化將會越來越多，IOT、大數據，這個行業出來，大數據對傳統製造業的衝擊遠遠超過電子商務對零售行業的衝擊，請各製造業要高度重視。我說，以前的二十年我們把人變成了機器，未來20年，我們會把機器變成人。機器會越來越聰明，機器會越來越自我學習，這對傳統製造業的打擊是非常大的，早做準備。好消息是，還有十年時間。壞消息是，大家都一樣。

新金融：建立各種各樣以資料為基礎的信用體系

新金融，不是錢等待錢，所有金融機構最擔心是錢不能到需要的人手上。過去金融是二八理論，只要服務20%大客戶就能夠得到80%的利潤，未來是八二理論，必須扶持80%的中小企業、年輕人和需要錢的人，獲得20%的利潤。金融機構的日子會越來越難過。其實，金融本身是做個信用體系，在沒有信用體系下，中國很多金融體系機構我今天看來跟一兩百年前的當鋪沒有什麼差異的。兩百多年前要東西把東西當給他，拿一筆錢去進行經營，今天我們基本上很多企業到銀行去貸款是要把資產抵押，我覺得這兩百年來，跟當鋪沒有什麼區別。只是把名字改為銀行或者規模做得大一點而已。但是未來新金融必須建立信用體系，必須建立各種各樣以資料為基礎的信用體系，所以這方面希望大家高度重視。

新技術：昨天我們認為是強大的技術很有可能今天並不重要

第四個是新技術，昨天我們認為是強大的技術很有可能今天並不重要。在座很多人覺得很鬱悶，很多人都還沒有搞清楚IT是什麼，現在我們進入了DT時代。我也告訴大家，昨天IT越強的企業，今天越痛苦。你去想一下，過去所謂八大IT公司，哪一家公司今天不在折騰，不在痛苦之中？因為這是一個新的時代的道理。我們必須去思考，不是彎道超車，而是換道超車，必須在另外一道上競爭。彎道超車概率贏的幾率很低。原來是PC為主，現在是在移動端為主。我經常開玩笑說，晚上醒過來摸的不是老婆，摸的是手機。因為人已經取代了人很多功能，實際上手機是AI、MI的最早的應用。所以，手機通電話的功能已經由原來100%變成了20%，還有80%是跟通電話沒有關係。

設想，如果我們的汽車裝上了作業系統，加上資料，世界會變成什麼樣？設想，電燈泡、電視機、電冰箱全部裝上作業系統，全部進行資料集成以後，世界會變成怎麼樣？以前的電器是插上了電以後就聽你話，未來電器不僅要通電，更要通資料，由於機器收到的資料，機器比人變得越來越聰明。按照昨天聰明的標準來講，機器一定會聰明。所以我們對「聰明」二字也要重新進行定義。

新能源：資料將成為主要的能源

然後就是新能源，第一次工業革命能源是煤，誕生商業模式是工廠。第二次工業革命誕生主要能源是石油，誕生的行為是公司。這一切皆是創新，資料將成為主要的能源，如果離開了資料，任何組織的創新都基本上是空殼。如果沒有資料，如果不對未來進行準備，我覺得災難會是非常之大的。一開始我在想，貴州這樣的地區，一個人要有理想，一個地區一個城市，一個國家，必須要有理想，有理想以後，堅持才有可能。所以，對未來掌控我覺得大家要去思考這些問題。

(首圖來源：Pixabay)