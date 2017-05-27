作者：快訊

5月25日至28日，2017中國國際大數據產業博覽會在貴州省貴陽市舉行，此次博覽會以「數字經濟引領新增長」為年度主題。在26日時，2017中國國際大數據產業博覽會也舉辦一場「機器智慧」高峰對談會，談論主題為「機器智慧--超越人工智慧新時代」，現場也邀請到阿里巴巴的馬雲進行一場主題演講，分享他對於「機器智慧」的理解和認識。以下為馬雲演講節錄：

未來三十年是最佳的超車時代，是重新定義變革時代。我覺得我們對未來三十年看法過程中要避免幾個誤區。

第一個誤區，美國人這麼幹，所以我們也必須這麼幹。我們最早是蘇聯這麼幹，我們就這麼幹。後來是美國這麼幹我們就這麼幹。美國雜誌上有這樣的資訊，所以我們必須要這樣幹。我們永遠在重複著一種永遠在追趕從未被超越的裝，我們不斷的追趕，不斷的說必須，我們好不容易做了一件事情，我們填補了國內在這方面空白，為什麼不讓別人填補我們的空白？所以，以前我們講中國有市場，但中國沒有技術，中國沒有資金。今天中國有技術，有資金，我們今天也有市場，為什麼我們不可以用自己的思考重新定義一下未來，超越任何一個國家、超越任何一家公司都沒有多大意義，超越未來、追趕未來，為別人、為世界、為未來創造獨特的價值才是真正的意義。

所以今天很多中國企業講我要為國爭光去拿諾貝爾獎，把諾貝爾獎當成榮譽，諾貝爾獎是一種擔當，是你對世界創造獨特價值影響和改變世界。所以我希望大家去思考，我們到今天這個時代，人人有機會。假設貴州不是走自己大數據對未來的掌控，假設今天的貴州也跟著廣州後面，跟著上海後面，跟在浙江上面，我難以想像貴州在五十年以內能夠趕得上。我們必須要有自己獨特的思考，對未來的把握，走自己的路，能夠發揮自己的優勢。我想，這是我們今天要去看。我們做事情要避免一種，中國人常常講我要爭一口氣，爭氣幹嘛？我們認為這樣做不是因為爭口氣，是這樣做是對的，這樣做才有未來，我們永遠希望超越對手，很多人超越對手之後又是一片迷茫，我們要超越的把握的未來，超越的是解決未來的問題，那你永遠會有機會贏。

如果你超越對手，因為對手是超不光的，今天超了，明天還是會來。所以MI、AI的討論，我覺得我們今天討論很有意思，我們的定義沒有定義清楚很正常，定義清楚了才不正常。一百年以後我們一定會為今天的大膽、今天的幼稚、今天的天真而感到有意思，那時候一百多年前還這麼討論。一百年前討論電的時候認為電就是電燈泡，哪會想到有電冰箱、電視機、電飯煲，哪會想到電會無處所在。所以，我們今天不要把人類看得太大。尤其在前段時間，我跟一些美國的專家學習之後，我是大吃一驚，我們現在很多外科醫生進入人腦，讓機器刻意模仿人，我們人對自己人腦的瞭解還不到5%。我覺得機器必須要有自己獨特的思考，機器必須要做人類做不到的事情。這兩天比較熱鬧的柯潔下圍棋，我覺得人類是最有意思的動物，好象Alpha Go和人類下圍棋之前，人絕大部分認為機器肯定會被人搞死掉，打輸了之後，所有人認為，機器一定會把人搞死掉。

我並不以為然，尤其中國很多公司，別再去搞Alpha Go這樣的東西了，沒有多大意義，你們可以做的事情實在太多了。按下圍棋本來是多有樂趣的事情，下圍棋本來是就在等對方下一步錯棋我贏一把，結果對方這機器從來不會下錯棋，算得又理性又客觀，算得比你快，你想三步，它三百步都想好了，還永遠不錯棋，這有什麼意思，把我們最快樂的東西剝奪掉，還侮辱我們一把。我們誕生石油之後我們一定要搞清楚，我們一定跑不過火車、飛機，從人類第一次發明電腦之後，我們就會預感，原來定義這些東西將會重新定義。我們一定搞不過機器傳統計算、儲存、理性、持久度上勝過它。所以我在想，這就是人類一定要去思考，我覺得不要讓機器去學習人類，我們要想機器必須要有機器方式方法，機器獨特的思考，能夠整合人類，能夠整合動物，甚至整合各種各樣的，讓機器有自己思考去彌補做人類做不到的東西。

汽車如果按照人類去走是兩條腿走路，那永遠跑不快。所以，人類要呈現自己局限性，呈現局限也是一種智慧。所以我覺得，沒有必要去跟機器再叫板誰更聰明，我們一直希望人是最聰明，未來機器人一定不是像今天的機器人，就像外星人長得跟我一定不一樣的道理是一樣的。外星是外星生物，不是外星人，如果把自己鎖定在這兒，那麻煩越來越多。在人類知識急劇爆發情況下，人類過去兩千年來，知識發生了翻天覆地的變化，眼睛看到月亮，人爭取走到火星上，但是人類對於智慧我認為兩千年來幾乎沒有進步過。無論孔子、道子，儒家、佛家這些思想，今天看來比我們還是聰明。知識是可以學來的，但是智慧是一種體驗。所以，我們人類和機器競爭是體驗的競爭，這對我們今天最大調整是教育體制改革，如果我們繼續以前教學方法，對我們的孩子進行記、背、算這些東西，不讓孩子去體驗，不讓他們去學會琴棋書畫，我可以保證三十年後孩子們找不到工作，因為他沒有辦法競爭過機器時代。

過去一百年是知識的時代、科技的時代，未來一百年是體驗的時代、是服務的時代，機器將會取代過去兩百年來很多知識和技術。所以未來要求各國各地區各個家庭高度關注未來孩子的教育。所以，機器一定會有自己的思考，機器一定有自己的方法。所以這方面希望大家記住，人類不應該害怕機器，但是人類應該由機器來解決人類的問題，我們要讓機器去做哪些我們人類做不到的事情。