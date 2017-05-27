（中央社記者張謙香港27日電）據公布，中國大陸公務員今後即使辭職，也需要向當局報告就業去向，在限定時間內不得受聘於原來的工作單位。



羊城晚報今天報導，中共中央組織部、中國大陸人力資源和社會保障部等部門近日印發了「關於規範公務員辭去公職後從業行為的意見」，規定公務員申請辭職時要報告從業去向。



有關意見規定，身為公務員的各級機關前領導班子成員及其他擔任縣處級以上職務的公務員，辭去公職後3年內，不得接受原任職務管轄地區和業務範圍內的企業、仲介機構或其他營利性組織的聘任。



此外，這些人不得從事與原任職務管轄業務直接相關的營利性活動。



其他公務員辭去公職後2年內，不得接受與原工作業務直接相關的企業、仲介機構或其他營利性組織的聘任，個人不得從事與原工作業務直接相關的營利性活動。



報導表示，有關意見是落實全面從嚴治黨、從嚴管理幹部要求，完善公務員監督約束機制的重要舉措。



下一步，各級公務員主管部門、工商市場監管部門將按照意見要求，加大對公務員辭去公職後從業行為的監督檢查力度。1060527